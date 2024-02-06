Сроки подачи альтернатив сократили: когда будет голосование за проект закона о мобилизации

Парламент сократил сроки подачи альтернативных законопроектов об усилении мобилизации. Таким образом по действующему проекту №10449 могут проголосовать уже на этой неделе.

Стоит отметить, что перед окончательной подписью президента законопроект должен пройти ряд бюрократических процедур. Это рассмотрение в Комитете и по крайней мере два голосования в Верховной Раде.

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Голосование уже вскоре

Во время заседания Верховная Рада сократила сроки подачи альтернативных законопроектов об усилении мобилизации – последним днем является 6 февраля. Это создает юридическую возможность для того, чтобы Парламент рассмотрел законопроект №10449 уже на этой неделе.

Хотя и технический момент, но по срокам важный. Это открывает возможность уже на этой неделе рассмотреть законопроект на Комитете и вынести на первое чтение,

– сообщил нардеп Ярослав Железняк.

Поддержали соответствующее решение 237 народных избранников. В связи с этим законопроект имеет шанс быть рассмотренным на ближайшей пленарной неделе в феврале, то есть условно 6 – 9 февраля. Также Верховная Рада поручила Комитету рассмотреть законопроект.

Еще раньше Ярослав Железняк рассказал, что срок, когда законопроект вынесут на второе чтение будет зависеть от Комитета. Однако это точно будет не раньше 22 февраля. Если же появится много правок, то процедура может затянуться.

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