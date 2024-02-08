Мобилизация должна быть справедливой, – Данилов о новом законопроекте

Мобилизация в Украине должна быть справедливой. Как заявил Алексей Данилов, не может быть так, что одни защищают страну, а другие наблюдают, чем все закончится.

Такое мнение в эфире телемарафона высказал секретарь СНБО. Он добавил, что новый законопроект должен предусматривать эти "важные и фундаментальные вещи", передает 24 Канал.

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Данилов отметил, что законопроект о мобилизации должен быть справедливым. Однако он не уточнил, что именно имеет в виду под этим понятием, и кого она касается в первую очередь.

Принципиально важна вещь, которая является фундаментальной: закон о мобилизации, который должны принять, он должен быть о справедливости. Мобилизация должна быть справедливая. Не может быть так, что одни защищают страну, а другие наблюдают из-за угла, чем все это закончится. Это о справедливости,

– заявил Данилов.

Рада будет дорабатывать закон о мобилизации

Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия сообщил, что Верховная Рада готовит изменения в новый законопроект о мобилизации №10449. В частности, правительство планирует пересмотреть по меньшей мере 3 положения:

пункт о людях с инвалидностью и тех, кто за ними ухаживает,

пункт об аспирантах также планируют пересмотреть, пока финального решения нет, поэтому продолжаются поиски компромиссов,

норма о блокировании личных счетов, по словам Арахамии, является неприемлемой, никто в Раде ее не поддерживает, поэтому ее также пересмотрят.

Арахамия добавил, что эти вопросы уже в работе. Однако в межфракционной рабочей группе работают и над другими пунктами законопроекта. Арахамия объяснил, что необходимо сбалансировать интересы военного командования, бизнеса и граждан. Он отметил, что это задача не из легких, однако правительство продолжает работать над редакцией законопроекта.