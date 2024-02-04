Законопроект о мобилизации: для кого предусмотрено бронирование
Источник:Верховная Рада Украины
Обновленный законопроект о мобилизации предусматривает бронь от призыва для ряда украинцев. В том числе и военнообязанных.
У новом законопроекте предусмотрена бронь от призыва для многих граждан. Однако заметим, что в проект еще могут внести изменения.
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Кто может получить бронь после принятия нового законопроекта
Согласно тексту законопроекта, бронированию подлежат военнообязанные, которые работают или проходят службу:
- В государственных органах на должностях государственной службы категории "А", глав областных, районных советов, сельских, поселковых, городских голов. А также до 50% военнообязанных государственной службы категории "Б", "В", в органах местного самоуправления;
- В Нацполиции Украины, Национальном антикоррупционном бюро, Государственном бюро расследований, органах прокуратуры, БЭБ, ГСЧС, Службе государственной охраны, судах, других государственных органах и учреждениях системы правосудия и органах досудебного расследования, патронатных службах;
- На предприятиях и учреждениях, которым установлены мобилизационные задачи в случае, если это необходимо для выполнения мобилизационных задач;
- На предприятиях и учреждениях, которые являются критически важными для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период, в том числе обеспечивают потребности Вооруженных сил Украины. Критерии и порядок определения предприятий критически важными определяет Кабмин.
Документом также предусмотрено, что порядок и организацию бронирования, критерии определяет Кабинет министров Украины.
Что будет с военнообязанными, которые уже получили бронь
Военнообязанных, которые уже получили бронь на период мобилизации, хотят обязать уточнить свои учетные данные через электронный кабинет призывника или в ТЦК и СП.
Отметим, что новый проект закона о мобилизации подали в Верховную Раду 30 января. Представительница Комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Ирина Фриз заявила, что теоретически этот законопроект могут принять в марте.