Не хотим, чтобы воспринимался как кнут, – Мезенцева о законопроекте о мобилизации

Народный депутат от "Слуги народа" Мария Мезенцева отметила, что для парламентариев важно мнение общества относительно законопроекта о мобилизации. По словам нардепа, общество не должно воспринимать эту инициативу как кнут или нарушение прав человека.

В частности, до 21 февраля в Верховной Раде продолжалась подача поправок к законопроекту о мобилизации. По предварительным данным, к этому документу внесли более 4 тысяч поправок.

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Нардеп от "Слуги народа" высказалась о законопроекте

Народный депутат от партии "Слуга народа" и глава постоянной делегации Украины в ПАСЕ Мария Мезенцева подчеркнула, что Офис омбудсмена подтвердил, что доработанный вариант законопроекта не содержит существенных нарушений Конституции Украины и прав человека.

К сожалению, война сегодня не заканчивается, поэтому мы должны посмотреть на принятие этого закона как на создание специальной базы данных, чтобы человеку было удобно, а также чтобы слово ВВК ни у кого не вызывало негативных эмоций,

– отметила она.

Мезенцева также отметила, что народные депутаты осознают значительные проблемы, связанные с деятельностью ТЦК и ВВК, которые должны быть решены в новом законодательном документе.

"До 21 февраля в парламенте продолжается подача предложенных народными депутатами поправок и предложений к правительственному законопроекту о мобилизации, который вскоре будет рассматриваться во втором чтении", – сказала она.

Мезенцева также отметила, что все предложения должны пройти тщательное рассмотрение в профильном комитете Верховной Рады по вопросам безопасности, обороны и разведки. Несмотря на это, она подчеркнула, что любой депутат, инициирующий поправку, если она не была поддержана комитетом, имеет возможность вынести ее на голосование в сессионном зале. Этот процесс имеет целью способствовать обсуждению и дать возможность политикам высказать свое мнение по законопроекту, что в конечном итоге приведет к достижению консенсуса в парламенте.

В завершение Мезенцева выразила оптимизм, что закон должен быть подписан президентом в марте 2024 года.

Обратите внимание! Ранее секретарь Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и разведки Роман Костенко отметил, что парламент, скорее всего, не сможет принять во втором чтении законопроект о мобилизации до конца февраля.

Костенко объяснил, что сейчас у народных депутатов есть три варианта развития событий по принятию законопроекта о мобилизации.