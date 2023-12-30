За законопроект о мобилизации не будут голосовать в нынешнем виде, – Подоляк

В Верховной Раде 26 декабря зарегистрировали новый законопроект о мобилизации и прохождении военной службы. Михаил Подоляк рассказал, будут ли выносить на голосование в парламенте законопроект о мобилизации в нынешнем виде.

Законопроект о мобилизации будут выносить на голосование Верховной Рады только после обсуждения и внесения изменений. Об этом советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк заявил в эфире телемарафона, информирует 24 Канал.

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В каком виде будут выносить законопроект на голосование

Будет ли он (законопроект – 24 Канал) в таком виде? Нет. Безусловно, для того и вносится определенный законопроект – для обсуждения,

– отметил Подоляк.

По его словам, после того, как все будет учтено, будут внесены соответствующие изменения, тогда получим более или менее оптимальный законопроект с учетом того, что война в Украине длительная, масштабная, а Россия не собирается останавливаться, пока не проиграет войну.

Михаил Подоляк отметил, что наконец этот законопроект урегулируют так, чтобы там были соответствующие нормативные позиции. Он отметил, что после этого, безусловно, парламент будет голосовать в первом, втором чтении, и тогда будет новый закон о мобилизации.

Подоляк подчеркнул, что нынешняя война "нуждается в правильном юридическом оформлении и в отношении мобилизационных процессов".

Что не так с нынешним законом о мобилизации

Подоляк отметил, что тот закон, который сегодня используется, не отвечает нынешним реалиям.

И поэтому очень хорошо, что на уровне Генерального штаба, Министерства обороны, Министерства финансов или Кабмина в целом, на уровне профильных комитетов Рады, на уровне экспертной среды происходит дискуссия. Это правильно,

– сказал он.

Он подчеркнул, что все общество должно понять, что в Украине идет большая война.

Советник главы ОП заявил, что если Россия не проиграет эту войну, "она захочет установить здесь оккупационный режим с соответствующими трагическими последствиями для десятков или сотен тысяч граждан Украины".

Что известно о законопроекте о мобилизации: коротко