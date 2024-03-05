Пришло время начать взрослый разговор с обществом, - нардеп Бобровская о мобилизации
Источник:The Washington Post
5 марта в Верховной Раде должны начать рассмотрение поправок к законопроекту о мобилизации. Народный депутат Соломия Бобровская убеждена, что пришло время начать взрослый разговор с обществом по этому поводу.
К мобилизационному законопроекту было внесено более 4000 поправок. Как говорится в материале The Washington Times, это может выглядеть как попытка переложить на парламент ответственность за неизбежно непопулярные решения.
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Депутат от партии "Голос" Соломия Бобровская заявила, что стоит не бояться и начать серьезный разговор с обществом по мобилизации. Политик подчеркнула, что сейчас уже не 2022 год, "когда эмоции взяли верх".
Военным нужна возможность демобилизации
Соломия Бобровская также поддерживает предложенные изменения в законопроект, предусматривающие демобилизацию военнослужащих, которые уже прошли длительную службу на передовой. По ее словам, сейчас единственный способ вернуться – это быть раненым или убитым.
Ранее она отмечала, что за два года некоторые военные даже не имели ротаций или отпусков. Бобровская объясняла, что это также уничтожает уровень мотивации у населения мобилизоваться и является сейчас одним из самых болезненных вопросов. По словам народной избранницы, сейчас гражданина призывают в ВСУ на "неопределенный срок".
Рассмотрение законопроекта о мобилизации: что известно
- Законопроект о мобилизации 10449 ВРУ одобрила в первом чтении 7 февраля. Тогда за решение проголосовали 243 народных избранника, а 12 – выступили против.
- Впоследствии депутаты начали процесс внесения правок. В целом они внесли 4195 поправок в законопроект о мобилизации.
- В комитете Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки с 5 марта должны начать рассмотрение поправок к законопроекту о мобилизации. Именно от этого зависит срок внесения готового законопроекта на голосование в Раду во втором чтении.
- Федор Вениславский заявлял, что при оптимистическом сценарии комитет до 10 – 15 марта сможет закончить с поправками к этому проекту закона. Однако, по его словам, при любом сценарии до конца марта есть все шансы проголосовать во втором чтении за законопроект о мобилизации в сессионном зале Верховной Рады.