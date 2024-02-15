Законопроект о мобилизации: Стефанчук очертил сроки второго чтения
Украинцы ожидают развития событий вокруг нового законопроекта о мобилизации. Руслан Стефанчук рассказал, когда должно быть второе чтение соответствующего документа.
Озвучил сроки второго чтения спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук в эфире телемарафона. Он отметил, что между первым и вторым чтением у народных депутатов есть 14 дней, чтобы внести правки в соответствующий законопроект, передает 24 Канал.
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После внесения поправок передадут в комитет
Как отметил Руслан Стефанчук, как только народные депутаты свои правки внесут в законопроект, его передадут на рассмотрение в соответствующий комитет.
Как только комитет будет готов (вынесут на второе чтение – 24 Канал), но все равно это будет не раньше 21 февраля, потому что это последний день, когда можно подавать поправки к этому законопроекту. Учитывая то, какой широкий коридор этих поправок, я думаю, комитету нужно будет некоторое время на учет или не учет этих поправок,
– отметил Стефанчук.
Законопроект о мобилизации: что известно
- Обратим внимание, что правительство повторно внесло в Верховную Раду законопроект о мобилизации, военном учете и прохождении военной службы 30 января. В этом документе предлагают изменить порядок проведения процедуры набора в армию.
- В частности, содержит нормы, которые предусматривают изменения правил выезда за границу военнообязанных, предоставления "брони" от призыва, разрешения отправки повесток через электронный кабинет, снижение до 25 лет призывного возраста, ограничения для уклонистов и прочего.
- Позже Анастасия Радина, председатель антикоррупционного комитета Верховной Рады Украины, отметила, что в новом законопроекте нардепы обнаружили определенные нормы. Они могут спровоцировать избирательность или коррупцию.
- Кроме того, омбудсмен по правам человека Дмитрий Лубинец накануне выступил с заявлением. По его словам, обновленный законопроект содержит в себе целый ряд спорных норм. В частности, в нем нарушаются нормы Конституции и международные соглашения в области прав человека.
- Заметим, что накануне в Нацполиции заметили, что условный срок не защищает уклонистов от мобилизации.
- Мы также написали большой материал. В нем мы пошагово рассказали, как происходит процесс мобилизации в Украине.