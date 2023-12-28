Роликами о псе Патроне войну выиграть невозможно, – Стефанчук о новом мобилизационном законе

25 декабря в Верховной Раде зарегистрировали законопроект о внесении изменений в мобилизацию. Его содержимое уже несколько дней активно обсуждается в сети. Прокомментировал жесткие меры Руслан Стефанчук.

Спикер Верховной Рады в эфире телемарафона подчеркнул, что без соответствующих мер войну не выиграть. В то же время Руслан Стефанчук подчеркнул, что соответствующий законопроект тщательно изучается, передает 24 Канал.

Смотрите также Новый законопроект о мобилизации зарегистрирован в Верховной Раде: все, что известно

Для победы недостаточно роликов о псе Патроне

По словам Руслана Стефанчука, тщательно изучают этот законопроект и фракции в парламенте, и "очень тщательно" – в комитете.

Он отметил, что по этому законопроекту точно будут дискуссии. А все потому, что его содержание уже возмутило общественность и вызвало целый ряд вопросов.

Но мы должны для себя четко понять, что войну может выиграть только единство украинцев. Не могут быть граждане Украины, глубоко переживающие за будущее Украины, потягивая там кофе в Вене. И, в конце концов, мы должны понять: да, это жесткие меры. Но, поверьте мне, что роликами с псом Патроном эту войну выиграть невозможно,

– сказал спикер.

Руслан Стефанчук подчеркнул, что должна быть "четкая, сбалансированная, правильная" государственная политика, которая касается обеспечения победы в войне и отстаивания независимости и государственности Украины.

И поэтому для парламента это приоритет. Но конечно мы будем прислушиваться к той позиции, которую нам заявили военные: Генеральный штаб, Министерство обороны, Кабинет министров. Поэтому мы будем в дискуссиях, но будем очень прислушиваться к потребностям украинской армии.

– подчеркнул Стефанчук.

По словам спикера, у комитета будет возможность принять к рассмотрению соответствующий законопроект через 14 дней после его представления. В то же время, за это время могут появляться также альтернативные законопроекты.

Как только комитет изучит законопроект, его вынесут в сессионный зал. Но этому, подчеркнул Стефанчук, будут предшествовать большие дискуссии. Прежде всего они будут проходить на уровне комитета.

Кратко о законопроекте об изменениях в мобилизации