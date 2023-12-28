Спікер Верховної Ради в ефірі телемарафону наголосив, що без відповідних заходів війну не виграти. Водночас Руслан Стефанчук підкреслив, що відповідний законопроєкт ретельно вивчається, передає 24 Канал.

Дивіться також Новий законопроєкт про мобілізацію зареєстрований у Верховній Раді: все, що відомо

Для перемоги недостатньо роликів про пса Патрона

За словами Руслана Стефанчука, ретельно вивчають цей законопроєкт і фракції у парламенті, і "дуже ретельно" – у комітеті.

Він зазначив, що щодо цього законопроєкту точно будуть дискусії. А все тому, що його вміст уже збурив громадськість та викликав цілу низку питань.

Але ми повинні для себе чітко зрозуміти одну річ, що війну може виграти тільки єдність українців. Не можуть бути громадяни України, які глибоко переживають за майбутнє України, потягуючи там каву у Відні. І, врешті-решт, ми повинні зрозуміти: так, це жорсткі заходи. Але, повірте мені, що роликами з псом Патроном цю війну виграти неможливо,

– сказав спікер.

Руслан Стефанчук наголосив, що має бути "чітка, збалансована, правильна" державна політика, яка стосуватиметься забезпечення перемоги у війні та відстоювання незалежності та державності України.

І тому для парламенту це є пріоритетом. Але, звичайно, ми будемо прислуховуватися до тієї позиції, яку нам заявили військові: Генеральний штаб, Міністерство оборони, Кабінет міністрів. Тому ми будемо в дискусіях, але будемо дуже прислухатися до потреб української армії,

– підкреслив Стефанчук.

За словами спікера, комітет матиме можливість взяти до розгляду відповідний законопроєкт через 14 днів після його подання. Водночас за цей час можуть з'являтися також альтернативні законопроєкти.

Щойно комітет вивчить законопроєкт, його винесуть до сесійного залу. Але цьому, підкреслив Стефанчук, передуватимуть великі дискусії. Передовсім вони точитимуться на рівні комітету.

Коротко про законопроєкт про зміни до мобілізації