Законопроект о переходном периоде на Донбассе: почему его отозвали и причастна ли Россия

Президент Франции Эммануэль Макрон после встречи с российским коллегой Владимиром Путиным заявил, что страны приветствуют это решение, поскольку проект закона противоречит минским договоренностям, и именно по этой причине был отозван по инициативе президента Украины Владимира Зеленского.

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Законопроект "Об основах государственной политики переходного периода" был одобрен правительством 4 августа 2021 года. Однако 24 января Кабмин собрался на внеочередное заседание и отозвал документ.

Пресс-секретар президента Украины Сергей Никифоров в комментарии сайту 24 канала опроверг информацию, что это было сделано из-за влияния России.

Законопроект "Об основах государственной политики переходного периода" был отозван для доработки из-за решения Венецианской комиссии. Позиция Украины и позиция Офиса Президента по этому вопросу не изменилась. Никакого влияния Кремля на отзыв этого законопроекта не было. Сергей Никифиров Пресс-секретар президента Украины

Также он добавил, что когда именно вернут законопроект – будет зависеть от его авторов и Верховной Рады.

Венецианская комиссия ранее действительно рекомендовала изменить законопроект о переходном периоде в отношении Крыма и Донбасса. Впрочем, эта рекомендация поступила в Киев еще в октябре 2021 года.

Сергей Никифиров / Фото Офиса Президента Украины

О чем говорится в законопроекте

В законопроекте отмечается, что государством-агрессором и государством-оккупантом является Россия, а ответственность за нарушение прав и свобод человека и гражданина на временно оккупированных территориях, а также за имущественный и моральный (неимущественный) вред, причиненный Украине, юридическим и физическим лицам в результате вооруженной агрессии, возлагается на Россию, как на государство-оккупанта в соответствии с принципами и нормами международного права.

Документ также определяет основы государственной политики переходного периода и направлен на унификацию подходов к деоккупации временно оккупированных территорий, их реинтеграции, а также содействие преодолению последствий вооруженной агрессии России против Украины и неповторения оккупации.

Что такое переходный период Промежуток времени, в течение которого реализуется государственная политика, направленная на противодействие вооруженной агрессии России против Украины, восстановления территориальной целостности Украины в пределах международно признанной государственной границы и обеспечения государственного суверенитета Украины, возобновление деятельности органов государственной власти и органов местного самоуправления на временно оккупированных территориях, преодоления последствий вооруженной агрессии России против Украины, реинтеграцию временно оккупированных (деокупированных) территорий и их жителей, развитие устойчивого мира и неповторения оккупации.

Реинтеграция временно оккупированных (деокупированных) территорий и их жителей – комплекс мер переходного периода, который включает правовую защиту и возмещение убытков, причиненных вследствие вооруженной агрессии России против Украины, восстановления устойчивых экономических, социальных и культурных связей, адаптацию к мирной жизни людей, которые проживают на временно оккупированных (деокупированных) территориях, иностранцев и лиц без гражданства, которые на законных основаниях там находятся.

Венецианская комиссия опубликовала заключение на украинский законопроект "Об основах государственной политики переходного периода" в октябре 2021 года. Он предлагает регулирование принципов госуправления и правосудия на оккупированных территориях во время процесса их реинтеграции. В тексте, который получила "Европейская правда", есть как критика, так и поддержка отдельных положений правительственного проекта.

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Что говорят эксперты

Политолог, глава Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко отметил, что законопроект в Верховной Раде даже не рассматривался. Поэтому, со стороны Украины, это чисто тактическое действие и определенная тактика для разблокирования переговорного процесса в нормандском формате.

Мы ничем не уступаем. Это не означает принятие законодательно каких-то требований Путина, прямых переговоров с сепаратистами. То есть, никакой уступки здесь нет. Этот документ касается потенциального будущего. Реализовать этот законопроект, который касается и аннексированного Крыма и временно оккупированных территорий Донбасса, можно только тогда, когда возникнут благоприятные для этого условия. Я бы сказал, что это законопроект о будущем, если для этого будут благоприятные обстоятельства. Владимир Фесенко Политолог, глава Центра прикладных политических исследований "Пента"

По мнению эксперта, реализовать его можно только при одном условии – если в России возникнет глубокий системный кризис и она будет в силах контролировать ни Крым, ни оккупированные части Донбасса. Фесенко рассказал, что в законопроекте действительно есть разногласия с минскими договоренностями. Они касаются того, что, например, там не закреплен в Конституции особый статус ОРДЛО, речь не идет о "народной милиции".

Этот законопроект – фактически наша позиция на будущее, политический документ, наша программа действий по деоккупации этих территорий, когда для этого будут благоприятные обстоятельства. Он не касается реализации Минских соглашений на компромиссной основе. Там другая цель. Я бы сказал, что это политико-идеологический проект, хотя он является и программным. Но логика там совсем другая чем та, что в Минских соглашениях,

– добавил политолог.

Володимир Фесенко / Фото из фейсбука эксперта

Однако, пояснил специалист, отозвали этот законопроект сугубо из тактических соображений. Украина ничего не теряет, но дает возможность двигаться дальше в переговорах в нормандском формате. А если они зайдут в тупик, если Россия будет продолжать эту косвенную аннексию оккупированных территорий на Донбассе, можно вернуть этот законопроект в законодательный процесс.

Выборы президента во Франции

Политолог Максим Джигун рассказал, что позиция Франции и Германии, в частности, по минскому процессу, пожалуй, одна из самых неопределенных за последние годы. Несмотря на то, что немцы включают и политизируют этот процесс. Французы со своей стороны пытаются вырвать лидерство в Европе.

Очевидно, что "переходный период" расходился несколько с той трактовкой минских договоренностей, которые устраивают Россию и на которые пристали некоторые европейцы. Для Макрона – это ситуация, в которой он понимает заранее недовольство Путина в случае принятия подобного законопроекта и захода дальше переговоров в нормандском формате дальше в тупик. Максим Джигун Политолог

По словам специалиста, во Франции грядут президентские выборы, поэтому ему надо демонстрировать свое лидерство. Продолжение развития этого законопроекта или его принятие могло бы ослабить возможность проведения "нормандского формата".

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