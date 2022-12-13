Рада поддержала скандальный законопроект о реформе градостроительства

Верховная Рада проголосовала за законопроект о реформировании сферы в градостроительной деятельности. Накануне сообщество просило не голосовать за этот документ.

Соответствующий законопроект авторства нардепа от "Слуги народа" Елены Шуляк поддержали 228 народных депутатов. Об этом в своем телеграм-канале сообщил нардеп от фракции "Голос" Ярослав Железняк.

К теме Этот закон – преступление против будущего Украины

Что не так с законопроектом 5655

Решение о том, кому давать доступ к рынку, а кому нет – будет одобрять Минрегион. Это ведомство будет регистрировать экспертные организации, уполномоченные лица градостроительного контроля, сертифицировать архитекторов и т.д. Министр этого ведомства станет одним из самых влиятельных людей в стране, а возможности для коррупции будут очень большими.

Ассоциация городов Украины объяснила, что проект имеет ряд важных недостатков. Благодаря ему общины не смогут влиять на незаконные стройки, а на недоброго застройщика нельзя будет пожаловаться. То есть в случае промахов "виновными" автоматически будут архитекторы, эксперты, органы местного самоуправления и т.д.

Мэр Львова Андрей Садовый добавил, что согласно законопроекту контрольные функции получит частная инспектирующая компания, которую может создать сам застройщик. То есть застройщик сам будет инспектировать свою работу. У представителей городского совета не будет даже права попасть на территорию, где идет строительство.

Мэр Киева Виталий Кличко также подчеркнул, что предложенный законопроект полностью нивелирует контроль городов за строительством, а значит, легализует самовольное строительство.

! Основные недостатки законопроекта 5655

монопольный допуск исключительно "своих" строителей на рынок;

вместо контроля и надзора местного самоуправления создадут частные органы контроля, которым передают все полномочия без всякой ответственности;

монопольный центральный орган сможет останавливать любое строительство без последствий;

создаются условия для самопроизвольного строительства без оформления права собственности на земельные участки.

Обращение мэров проигнорировали

Украинские мэры, а также главы сельских и поселковых советов были против одобрения такой реформы. 13 декабря они подписали совместное обращение, в котором призвали провести широкое общественное обсуждение и доработать документ.

В целом обращение подписали: мэр Киева Виталий Кличко, мэр Львова Андрей Садовый, мэр Днепра Борис Филатов, мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинков, мэр Житомира Сергей Сухомлин, мэр Мариуполя Вадим Бойченко, мэр Николаева Александр Сенкевич, мэр Ровно Александр Третяк и другие.

Народный депутат от "Слуги народа" Виталий Безгин также призвал коллег сесть за стол переговоров, прежде чем голосовать за законопроект №5655. Однако, по всей видимости, все обращения были проигнорированы, поскольку законопроект был принят.