Законопроект об олигархах проверит Венецианская комиссия: Разумков направил его
10 сентября 2021 , 22:06Читати новину українською
Источник:Интерфакс-Украина
Дмитрий Разумков направил законопроект об олигархах Венецианской комиссии. Там его оценят и проверят, в частности, на нарушение Конституции Украины.
Спикер парламента отметил, что такое решение приняли с учетом предложений уполномоченного Верховной Рады по правам человека Людмилы Денисовой. Она утверждала, что документ нарушает личные границы человека.
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Спикер парламента также отметил, что позицию Денисовой разделили и все оппозиционные депутатские фракции. Разумков направил письмо к председателю комиссии Джанни Букиккио с просьбой содействовать получению от комиссии экспертного заключения по законопроекту.Справка. Денисова выразила недовольство законопроектом по 3 причинам: отчетность встреч с олигархом, имущественное положение и причастность к СМИ.
Законопроект об олигархах: коротко
- Верховная Рада приняла законопроект в первом чтении 1 июля. Его поддержали 275 нардепов.
- Если законопроект примут в целом, в Украине создадут реестр олигархов.
- Совет нацбезопасности и обороны будет решать, кого вносить в соответствующий реестр.
- Людмила Денисова обратилась к Разумкову с официальным письмом 2 сентября. Именно она призвала обратиться в Венецианскую комиссию.