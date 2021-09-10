Законопроект об олигархах проверит Венецианская комиссия: Разумков направил его

Дмитрий Разумков направил законопроект об олигархах Венецианской комиссии. Там его оценят и проверят, в частности, на нарушение Конституции Украины.

Спикер парламента отметил, что такое решение приняли с учетом предложений уполномоченного Верховной Рады по правам человека Людмилы Денисовой. Она утверждала, что документ нарушает личные границы человека.

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Спикер парламента также отметил, что позицию Денисовой разделили и все оппозиционные депутатские фракции. Разумков направил письмо к председателю комиссии Джанни Букиккио с просьбой содействовать получению от комиссии экспертного заключения по законопроекту.

Законопроект об олигархах: коротко

Верховная Рада приняла законопроект в первом чтении 1 июля. Его поддержали 275 нардепов.

Если законопроект примут в целом, в Украине создадут реестр олигархов.

Совет нацбезопасности и обороны будет решать, кого вносить в соответствующий реестр.

Людмила Денисова обратилась к Разумкову с официальным письмом 2 сентября. Именно она призвала обратиться в Венецианскую комиссию.

Денисова выразила недовольство законопроектом по 3 причинам: отчетность встреч с олигархом, имущественное положение и причастность к СМИ.