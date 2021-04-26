Аналитики Центра совместных действий предостерегают, что несмотря на положительные стороны законопроекта, он имеет ряд недостатков. В частности, то, что консультации будут проводить по готовым проектам решений, а не на этапе их подготовки.

Законопроект "О публичных консультациях" не поможет украинцам существенно влиять на решения власти. Также, органам власти придется проводить консультации по всем вопросам, что замедлит процесс принятия решений. Об этом в своем дайджесте сообщает Центр совместных действий.

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На таком этапе в законопроекте можно будет поменять относительно небольшие его детали, а саму суть решения, фактически, изменить будет невозможно. Самое важное в проведении консультаций является обсуждение еще до формирования законопроекта – на этапе выработки концепции того, как именно будет решаться проблема,

– рассказал аналитик "Центра совместных действий" Назар Заболотный.

В чем несогласованность

То есть, во время публичных консультаций можно будет изменить лишь отдельные статьи или пункты нормативно-правового акта. Поэтому влияние результатов таких консультаций на содержание решения будет по большей части небольшим. Законопроект "О публичных консультациях" в том виде, в котором он есть сейчас также не сильно согласовывается с процедурами принятия решений, которые действуют в Украине. А именно – с парламентскими.

Чтобы подать альтернативный законопроект – предложить альтернативную идею, у народных депутатов, Кабмина и Президента Украины есть 14 дней от регистрации основного законопроекта. Публичные консультации продлятся 15 дней, а после этого надо еще будет сделать отчет и только с этого момента вы сможете готовить альтернативное решение. То есть, пока будут продолжаться консультации, пройдет время для альтернативного законопроекта,

– добавил Заболотный.

Кроме того, по мнению аналитиков, не все решения требуют консультаций. Например, если речь идет о мелких изменениях законодательства, которые не окажут существенного влияния на граждан. Однако, если консультации будут обязательными, это замедлит процесс их принятия. Кроме этого, обязательность публичных консультаций при принятии решений, может привести к увеличению штатов органов власти и их расходов.

Из-за того, что публичные консультации нельзя будет проводить на условиях анонимности, это может осложнить полноценную критику проектов решений и не будет давать им объективной оценки.

Почему консультации должны быть добровольными

Назар Заболотный рассказал, что практика публичных консультаций за рубежом не является прямой обязанностью. Однако, в большинстве западных европейских стран и США наиболее заинтересованными в их проведении являются органы государственной власти или конкретный политик. Ведь это дает возможность уменьшить напряжение в обществе и принимать решения, которые не вызывают сильного сопротивления. Украинское законодательство подобно законодательству Хорватии и является достаточно жестким.

У нас хотят это сделать обязательным, что может привести к формализации. Проведение этих публичных консультаций желательно оставить добровольными. Кроме тех случаев, которые касаются прав и свобод человека, где обязательно надо проводить такие публичные консультации. Также, обязательно проводить их и в отношении тех вещей, которые влияют на ведение бизнеса в Украине. Это позволит нашему государству быть более открытой к инвестициям,

– рассказал аналитик "Центра совместных действий".

По словам Заболотного, во всех остальных случаях, проведение таких консультаций должно быть в дискреции органов государственной власти.

"Это важнейшее изменение, которое еще можно сделать на этапе подготовки законопроекта перед вторым чтением", – рассказал аналитик.

Среди плюсов, которые предусматриваются в новом законопроекте "О публичных консультациях":

стандартизация процедур во всех органах государства, которые будут действовать по одинаковым принципам;

принятие закона расширит круг вопросов по которым могут проводиться публичные консультации.

По словам аналитика, на сегодня некоторые органы государственной власти не сильно любят вовлекать людей в процесс формирования своих решений.

Найти баланс

Назар Заболотный отметил, в законопроект надо внести несколько изменений. В частности, большую часть консультаций сделать необязательными, а лишь предоставить органам государственной власти возможность на их проведение.

По Конституции Украины, органы государственной власти должны действовать только в порядке и способом, которые определены законом. Если им не предоставить такого права, то они не смогут этот процесс легализовать. С одной стороны, это предоставит им возможность самим определять, где это им надо, а с другой – не проводить консультации относительно мелочных вопросов. Главная логика заключается в том, чтобы найти здоровый баланс, где надо их проводить, а где нет, а не формализовать сам процесс,

– подчеркнул аналитик.

Напомним, законопроект "О публичных консультациях" готовят ко второму чтению. Если нардепы его примут, органы власти должны будут проводить публичные консультации по поводу почти всех своих решений.

Исключениями будут те решения, которые касаются ограниченного числа людей, регулируют внутреннюю работу органа или учреждения или очень срочными. То есть не нужно будет консультироваться для того, чтобы наложить санкции на чиновника или ввести чрезвычайное положение.