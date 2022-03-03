Закройте украинское небо для российских самолетов и примите в НАТО, – Венедиктова Западу

Россия неделю назад дерзко напала на Украину, обстреляв несколько городов. Генпрокурор Ирина Венедиктова просит Запад закрыть украинское небо от российских самолетов, убивающих наших граждан.

По ее словам, Путин до сих пор не ответил за Грозный и Грузию. "По Донбассу и Крыму вы решили не доводить до конца расследование", – сказала она.

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Если закрыть глаза на разрушение Киева, Харькова и десятков других городов Украины, следующими будут столицы стран ЕС.

Венедиктова попросила Запад:

помочь нам привлечь к ответственности всех преступников;

закрыть украинское небо для российских самолетов, несущих смерть;

предоставить Украине членство в НАТО.

Пожалуйста, остановите российское вторжение,

– заявила генпрокурор.

Украина продолжает убеждать международных партнеров закрыть небо над нашей территорией. Соответствующая петиция всего за 2 дня набрала необходимый 1 миллион подписей. Люди во всем мире обратились с просьбой о закрытии неба в НАТО.

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