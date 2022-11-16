Военный эксперт допускает закрытие неба над Украиной после инцидента в Польше
НАТО не будет воевать за Украину, но сделает все, чтобы мы одержали победу. О решении после ракетного удара по Польше и как это повлияет на Украину будет скоро известно.
Об этом для 24 канала рассказал Олег Катков – военный эксперт, главный редактор Defense Express. Он отметил, что страны НАТО могут собирать российские ракеты и оккупанты об этом узнают.
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"Оккупанты следят за воздушными целями в радиусе 450 километров. Они могут узнать, что другая европейская страна будет сбивать их ракеты. Зафиксировать пуск ракеты воздух-воздух не является проблемой", – сказал Катков.
НАТО должна дать ответ
По словам Каткова, дело в том, что ни одна страна НАТО в момент пуска не знает, что именно летит. Официальные лица Кремля говорят, что превратят НАТО в ядерный пепел. Это люди, отвечающие за государственные решения России.
По мнению эксперта, не сбивать летящие в сторону НАТО ракеты удивительно. Он отметил, что Альянс должен дать хоть какой-то ответ, потому что ракета упала в Польше.
Мне кажется, что вариант того, что небо над Украиной закроют частично, возможен. Об этом мы узнаем после заседания. Нет необходимости делать такие краткосрочные прогнозы,
– сказал Катков.
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- Президент Польши Анджей Дуда написал, что расследование не нашло признаков умышленного нападения на страну.
- По словам Дуды, есть много признаков, что это была ракета украинского ПВО. Однако оружие могли изготовить в России.
- Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг считает, что вины Украины в инциденте нет. Ответственной за трагедию является Россия.