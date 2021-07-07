Закрыть компании Фирташа – это чушь, – Данилов
Источник:24 канал
Украинский олигарх Дмитрий Фирташ попал под санкции Совета нацбезопасности и обороны. Однако его компании не закрыли и не собираются этого делать.
Об этом рассказал секретарь СНБО Алексей Данилов в программе "Первые лица" на 24 канале. Он пояснил, что закрытие компаний станет проблемой для многих украинцев.
К теме Компании Фирташа продолжают работать, несмотря на санкции СНБО
"Нам было не совсем понятно общение с людьми, которые занимали министерские посты. Они считали, что мы должны закрыть предприятия Фирташа", – сказал Данилов.
Это чушь. А что с людьми делать? Их выбросить на улицу, или как?,
– подчеркнул секретарь СНБО.
Он пояснил, что Фирташ сейчас не может пользоваться деньгами, которые есть на этих предприятиях. Он не может продавать активы и ограничен в других процессах. Этого достаточно.
"Когда министр говорит, почему предприятия Фирташа не закрыли – мы же не враги Украины, люди должны работать", – подытожил Данилов.
Смотрите интервью с Алексеем Даниловым на 24 канале:
Санкции против Фирташа: что известно
- Такое решение СНБО принял 18 июня. Вместе с Фирташем под санкции попал и украинско-российский бизнесмен Павел Фукс.
- Причина введения санкции в отношении Фирташа – его участие в титановом бизнесе.
- К слову, в США Фирташа подозревают в подкупе индийских чиновников для получения выгодной сделки для Boeing – разрешения на разработку титановых месторождений.