Закрыть компании Фирташа – это чушь, – Данилов

Украинский олигарх Дмитрий Фирташ попал под санкции Совета нацбезопасности и обороны. Однако его компании не закрыли и не собираются этого делать.

Об этом рассказал секретарь СНБО Алексей Данилов в программе "Первые лица" на 24 канале. Он пояснил, что закрытие компаний станет проблемой для многих украинцев.

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"Нам было не совсем понятно общение с людьми, которые занимали министерские посты. Они считали, что мы должны закрыть предприятия Фирташа", – сказал Данилов.

Это чушь. А что с людьми делать? Их выбросить на улицу, или как?,

– подчеркнул секретарь СНБО.

Он пояснил, что Фирташ сейчас не может пользоваться деньгами, которые есть на этих предприятиях. Он не может продавать активы и ограничен в других процессах. Этого достаточно.

"Когда министр говорит, почему предприятия Фирташа не закрыли – мы же не враги Украины, люди должны работать", – подытожил Данилов.

Смотрите интервью с Алексеем Даниловым на 24 канале:

Санкции против Фирташа: что известно