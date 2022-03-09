Как "закрыть небо" над Украиной

Украинские и зарубежные политики, граждане и военные требуют создать "закрытое небо" над Украиной. Однако НАТО непоколебимо: это невозможно, потому что приведет к третьей мировой войне. Как обеспечить украинские города от российских авиационных ударов и можно ли все-таки убедить альянс в этом шаге?

После того, как 4 марта НАТО отказалось "закрыть небо" над Украиной, давление на правительства стран-членов альянса не прекратилось. Надежд на то, что НАТО изменит свою позицию, мало – ведь Генеральный секретарь Йенс Столтенберг четко объяснил позицию альянса после долгих переговоров: "Единственный способ создания бесполетной зоны – отправить боевые самолеты НАТО в воздушное пространство Украины и сбивать российские самолеты. Этот шаг в итоге может привести к полномасштабной войне в Европе с привлечением большого количества стран и гораздо больших человеческих страданий".

Как и когда НАТО использовало "Закрытое небо"?

Ирак, 1992 год. США и коалиция создали "закрытое небо" для полетов над Южным и Северным Ираком. Это позволило защитить восставшие регионы страны от воздушного нападения правительства тогдашнего президента Саддама Хусейна.

США и коалиция создали "закрытое небо" для полетов над Южным и Северным Ираком. Это позволило защитить восставшие регионы страны от воздушного нападения правительства тогдашнего президента Саддама Хусейна. Босния, 1993 год. Воздушные силы НАТО по инициативе Совбеза ООН обеспечивали бесполетную зону над вновь созданной Республикой Босния и Герцеговина в период с 1993 по 1995 год. Это защищало страну от воздушных атак боснийско-сербских сил.

Воздушные силы НАТО по инициативе Совбеза ООН обеспечивали бесполетную зону над вновь созданной Республикой Босния и Герцеговина в период с 1993 по 1995 год. Это защищало страну от воздушных атак боснийско-сербских сил. Ливия, 2011 год. После вспышки в Ливии народного восстания против Муаммара Каддафи Совет Безопасности ООН принял резолюцию о запрете полетов над страной. "Закрытое небо" также обеспечили силы НАТО. Вмешательство НАТО вскоре превратилось в активную помощь ливийским повстанцам в изгнании Каддафи, которого через несколько месяцев схватили и убили вооруженные боевики оппозиции.

Как видно из примеров, "закрытое небо" использовалось либо для защиты населения страны от местных диктаторов, либо для защиты нового государства. Как объясняют в НАТО, ситуация с войной России против Украины – другая. У России есть мощная авиация и ядерное оружие. А вмешательство сил НАТО может привести к прямому конфликту Россия – НАТО. Это может стать причиной начала Третьей мировой войны, включая использование ядерного арсенала.

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Смирились ли украинцы и граждане других стран с этим решением?

Откровенно трусливая позиция организации, ранее считавшейся сильнейшим военным альянсом в мире, вызвала массу недовольства в мире.

Закрытие неба над Украиной снизит разрушение украинских городов и убийства мирных жителей. Причем это понимают не только жители прифронтовых населенных пунктов, которые ежедневно и каждую ночь находятся в опасности вражеских авиаударов. Даже жители Ровненщины, Житомирщины и Закарпатья собирают подписи по закрытию неба от российской авиации и ракет.



Граждане всего мира тоже понимают необходимость такого шага. Об этом свидетельствуют результаты подписания петиции о закрытии неба, которая за несколько дней набрала необходимые миллионы голосов и значительно превысила этот показатель.

Петиция уже передана в НАТО и ждет ответа.

Большинство граждан США уверены, что защитить украинское небо нужно. Об этом свидетельствует опрос Reuters и Ipsos, проведенный в стране 3 и 4 марта. Согласно ему, 74% американцев поддерживают идею о закрытии Штатами и НАТО воздушного пространства над Украиной, чтобы российская авиация не могла атаковать нас. Кроме того, 72% опрошенных заявили, что США должны поставлять Украине оружие.

Митинг в США в поддержку закрытого неба в Украине



Чтобы донести эту позицию до правительств своих стран, граждане стран-членов НАТО выходят на митинги. Премьер-министр Денис Шмыгаль призвал людей во всем мире выйти на площади городов 9, 10, 11 марта с требованием закрыть небо над Украиной.

Украинцы и люди со всего мира! Нужно остановить бомбардировки украинских городов. От ракет и бомб гибнут гражданские, гибнут дети. Выходите на площади городов 9, 10, 11 марта. Нужно закрыть небо над Украиной или помочь нам это сделать самим,

– написал Шмыгаль в твиттере.

К просьбе присоединяются деятели искусства. Так, 9 марта на майдане Незалежности в Киеве состоится акция "Свободное небо/Free Sky" в поддержку призыва украинского народа и Владимира Зеленского к странам Запада и других государств мира закрыть небо над нашей страной и остановить войну.

Еще один призыв Первая леди призвала мир помочь Украине в закрытии неба

Может ли Украина сама защитить свое небо?

Украинская армия до сих пор самостоятельно сбивает вражеские самолеты и ракеты, однако, к сожалению, не все. Российские военные из самолетов бомбят мирные города, а ракеты, выпущенные с территории РФ и Беларуси, попадают не только в военные объекты, но и в дома гражданских украинцев. Чтобы предотвратить дальнейшие разрушения и смерти, ВСУ не хватает оружия – систем ПВО и самолетов-истребителей.

Дружественные Украине страны готовы предоставить такое вооружение. В частности, еще 1 марта Командование Воздушных сил ВСУ сообщило, что Польша, Болгария и Словакия приняли решение передать нашей стране около 70 боевых самолетов типов Су-25 и МиГ-29. Однако вопрос решается уже больше недели, что в условиях активной фазы военных действий очень долго.

Наиболее активно в этом вопросе двигается Польша. Соседняя страна готова передать истребители, но, чтобы не оставить собственное небо под угрозой, ей нужна замена воздушного флота. Вроде бы и Госдеп Соединенных Штатов Америки не против такого решения: "Это суверенное решение Польши. Мы никоим образом не выступали против того, чтобы Польша передала самолеты Украине". В то же время в США говорят, что есть много проблем, препятствующих такому шагу. Например, речь идет о материально-техническом обеспечении перемещения самолетов в Украину и поставках американской техники в Польшу. Кроме технических проблем, союзники Польши предупреждают о возможной угрозе такого шага в отношениях с Россией и Беларусью. Потому Польша уже отказалась базировать эти самолеты на своей территории и хочет передать их через Натовскую базу в Германии. Между тем, другие страны пока заморозили передачу самолетов.

Польские "Миги," которые могут передать Украине



Кроме самолетов, закрыть небо можно системами противовоздушной обороны (ПВО). Она существует, но ее недостаточно для полного закрытия неба. Наши партнеры предоставляют системы обороны Stinger, способные сбивать воздушные цели на небольших высотах. По информации военных, большинство угроз с неба отражается. О чем свидетельствуют потери врага. Да, за 14 дней войны россияне потеряли

Осталась надежда на решение проблемы странами НАТО. 16 марта Альянс снова соберется для обсуждения войны России с Украиной. Не исключено, что под давлением общественности будут приняты какие-либо альтернативные решения о помощи в закрытии неба над Украиной. Возможно, Украине найдут возможность передать тактические системы ПВО – Patriot или THAAD.