Закрыть или нет: мнения экспертов относительно введения бесполетной зоны над Украиной

Сегодня нам крайне необходимо максимально ограничить передвижение авиации агрессора. Как заставить ее пойти всем нам известным маршрутом и вообще реально ли это?

Военные эксперты Олег Жданов и Александр Мусиенко поделились с сайтом 24 канала своими взглядами на вопрос закрытия авиапространства над Украиной.

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Бесполетная зона равноценна войне между Россией и НАТО?

Олег Жданов ставит знак "равно" между закрытием неба над нашим государством и началом войны между Североатлантическим Альянсом и Россией.

"Дело в том, что если НАТО закрывает воздушное пространство, объявляя о бесполетной зоне над нами, то оно должно сбивать любой летающий объект в этом ареале. Не важно, будь то ракета или самолет, или что-то еще.

Олег Жданов

Поскольку ПВО Альянса будет сбивать российские воздушные силы, это будет означать войну между НАТО и РФ по факту. Такое развитие событий для Запада является крайне нежелательным", – отмечает специалист.

Можно схитрить и только ракеты сбивать

Александр Мусиенко считает, что лазейку в вопросе введения бесполетной зоны можно найти при правильном подходе. Есть возможность достичь некоторого компромисса.

Не факт, что российские самолеты решатся при этом подниматься в воздух. Для того, чтобы проверить реакцию россиян, надо согласовать такое решение,

– говорит он.

Александр Мусиенко

"Мы тогда увидим, что будет. В конце концов, самолеты они могут не сбивать, а Калибры – могут. Или те же "Искандеры". Это же ракеты, а не самолеты. Попробуй докажи, что это объявление войны. Совсем нет.

Скорее, защита независимости и суверенитета Украинского государства. Вот и все", – подытожил Мусиенко.