Військові експерти Олег Жданов та Олександр Мусієнко поділилися з сайтом 24 каналу своїми поглядами на питання закриття авіапростору над Україною.

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Безпольотна зона рівноцінна війні між Росією та НАТО?

Олег Жданов ставить знак "дорівнює" між закриттям неба над нашою державою та початком війни між Північноатлантичним Альянсом та Росією.

"Річ в тому, що якщо НАТО закриває повітряний простір, оголошуючи про безпольотну зону над нами, то воно повинно збивати будь-який літаючий об’єкт в цьому ареалі. Не важливо, чи це ракета, чи літак, чи будь-що інше.

Олег Жданов

Оскільки ППО Альянсу збиватиме російські повітряні сили, це означатиме війну між НАТО та РФ за фактом. Такий розвиток подій для Заходу є вкрай небажаним", – зазначає фахівець.

Можна схитрувати й тільки ракети збивати

Олександр Мусієнко вважає, що лазівку у питанні запровадження безпольотної зони можна знайти при правильному підході. Є можливість досягти деякого компромісу.

Не факт, що російські літаки зважаться при цьому підійматися у повітря. Для того, щоб перевірити реакцію росіян, треба погодити таке рішення,

– каже він.

Олександр Мусієнко

"Ми тоді побачимо, що буде. Зрештою, літаки вони можуть не збивати, а Калібри – можуть. Чи ті ж таки "Іскандери". Це ж ракети, а не літаки. Спробуй доведи, чи це оголошення війни. Зовсім ні.

Швидше, захист незалежності й суверенітету української держави. Ось і все", – підсумував Мусієнко.

Ворог цинічно обстрілює АЕС, садочки та лікарні, вбиває мирних мешканців. Тому Україна активно просить НАТО закрити небо над нашою державою.