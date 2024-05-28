Готовы обсуждать нестандартные случаи, – МИД Эстонии о закрытии неба над Украиной

В Эстонии готовы обсуждать нестандартные случаи по закрытию неба. В частности речь может идти о западной части Украины.

О возможностях, которые рассматривает страна, рассказал министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна в эксклюзивном интервью 24 Каналу.

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Закрытие неба над Украиной

Немецкое издание Bild опубликовало новость о том, что некоторые страны НАТО готовы расширить поддержку Украины и действовать непосредственно на ее территории. В частности обсуждается возможность закрыть небо системами ПВО на западе Украины.

Маргус Цахкна отметил, что Эстония готова обсуждали подобные решения.

Я не знаю, или мы сейчас ведем такие дискуссии, но мы готовы обсуждать нестандартные случаи, особенно, когда мы слишком часто говорим "нет" относительно различных возможностей,

– пояснил он.

В то же время министр иностранных дел Эстонии добавил, что по его информации, вероятнее всего такие дискуссии пока не ведутся.

Позиция Эстонии

Маргус Цахкна отметил, что его позиция заключается в том, что страна должна быть готова обсуждать то, о чем просят украинцы.

Сейчас украинцы просят снаряды, ракеты большой дальности, военную поддержку. Это то, что мы делаем. Если Bild пишет о других идеях, то я думаю, что существуют другие идеи. Мы должны быть готовы их обсуждать, но я не вижу этих дискуссий сейчас,

– подытожил он.

О чем писали журналисты Bild