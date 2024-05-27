НАТО обсуждает вопрос защиты неба над Западом Украины: Bild назвала страны, что за и против

Страны-члены НАТО обсуждают возможность взять контроль над защитой неба на части территории Украины. Речь идет, в частности, о западных областях нашего государства.

Журналисты немецкой газеты Bild, со ссылкой на собственные источники, подчеркнули, что некоторые страны НАТО готовы расширить поддержку Киева и действовать непосредственно на территории Украины. Однако есть и противники такого потенциального решения НАТО.

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В НАТО обсуждают возможность прикрыть небо над Западом Украины

По данным немецких журналистов, за расширение помощи, включая защиту неба на Западе Украины, выступают такие страны, как Эстония, Великобритания, Польша, Канада, Литва, Франция. Против же высказались США и Германия.

В издании подчеркнули, что окончательных решений по этому вопросу пока что нет. Но идут переговоры сразу о нескольких сферах. Хотя официально ни НАТО, ни страны-члены Альянса отдельно о никаких переговорах пока что не сообщали.

Одной из таких сфер является обучение. Журналисты подчеркнули, что в Альянсе обсуждают обучение солдат ВСУ инструкторами НАТО на территории Украины.

Мысли о том, стоит ли сотням тысяч украинцев летать по Европе ради обучения или лучше послать несколько инструкторов в Западную Украину, не следует сбрасывать со счетов. Разумнее и экономнее отправлять инструкторов в Украину,

– сказал BILD экс-глава оперативного штаба Минобороны ФРГ Нико Ланге.

Другим вопросом является логистика. По данным немецкой газеты, ряд стран НАТО, в том числе Великобритания, Канада и Эстония, готова в будущем доставлять оружие и боеприпасы не только к границам Украины, но и дальше к линии фронта. Сейчас в нескольких западных странах разрабатывается концепция "передовой логистики".

Также партнеры обсуждали и вопросы противовоздушной обороны для нашего государства. В частности, поднимался вопрос о защите воздушного пространства Запада Украины зенитными комплексами НАТО. Инициатором "расширенной ПВО" выступает Польша, но окончательного решения, как отметили журналисты, пока нет.

Обратите внимание! Стоит отметить, что после того, как союзники помогли Израилю отразить атаку Ирана, Владимир Зеленский призвал страны НАТО закрыть хотя бы часть неба над Украиной, в частности, западные регионы.

Однако эту идею сразу отклонили в Германии, где отметили, что помощь в отражении российских воздушных атак над частью Украины станет непосредственным втягиванием Альянса в войну.