"Кучка радикальных сумасшедших": Трамп озвучил планы относительно программ USAID

Дональд Трамп раскритиковал Агентство США по международному развитию (USAID) и заявил, что им руководила "кучка радикальных сумасшедших".

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The Hill. Отмечается, что администрация Трампа рассматривает юридические пути, которые президент может использовать для подписания указа, что положит конец независимости USAID.

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Трамп высказался о будущем USAID

Президент США заявил журналистам, что его администрация уволит "сумасшедших" из агентства еще до того, как будет принято решение о его будущем.

Им руководила кучка радикально настроенных сумасшедших, и мы выгоним их оттуда. USAID, которым руководили радикальные сумасшедшие, и мы их выгоним, а потом примем решение,

– подчеркнул Трамп.

Трамп также похвалил миллиардера Илона Маска после сообщений о том, что двое высокопоставленных сотрудников службы безопасности USAID были отправлены в отпуск из-за попытки помешать Департаменту по вопросам эффективности правительства (DOGE), который возглавляет Маск, получить доступ к его системам.

Президент США назвал Маска умным, однако отметил, что не всегда будет прислушиваться к его советам по сокращению расходов в федеральном правительстве.

Я думаю, что Илон делает хорошую работу. Он очень хорошо сокращает расходы. Иногда мы не соглашаемся с ним и не идем туда, куда он хочет. Но я считаю, что он прекрасно справляется со своей работой. Он умный парень. Очень умный. И он очень заинтересован в сокращении нашего федерального бюджета,

– заявил Дональд Трамп.

К слову, ранее Илон Маск заявил о необходимости закрытия Агентства США по международному развитию (USAID). По его словам, программа "не подлежит ремонту" и закрытие USAID является частью инициативы по сокращению расходов правительства.