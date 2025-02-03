Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на The Hill. Зазначається, що адміністрація Трампа розглядає юридичні шляхи, які президент може використати для підписання указу, що покладе край незалежності USAID.

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Трамп висловився про майбутнє USAID

Президент США заявив журналістам, що його адміністрація звільнить "божевільних" з агентства ще до того, як буде прийнято рішення про його майбутнє.

Ним керувала купка радикально налаштованих божевільних, і ми виженемо їх звідти. USAID, яким керували радикальні божевільні, і ми їх виженемо, а потім приймемо рішення,

– наголосив Трамп.

Трамп також похвалив мільярдера Ілона Маска після повідомлень про те, що двоє високопоставлених співробітників служби безпеки USAID були відправлені у відпустку через спробу перешкодити Департаменту з питань ефективності уряду (DOGE), який очолює Маск, отримати доступ до його систем.

Президент США назвав Маска розумним, однак зазначив, що не завжди прислухатиметься до його порад щодо скорочення витрат у федеральному уряді.

Я думаю, що Ілон робить хорошу роботу. Він дуже добре скорочує витрати. Іноді ми не погоджуємося з ним і не йдемо туди, куди він хоче. Але я вважаю, що він чудово справляється зі своєю роботою. Він розумний хлопець. Дуже розумний. І він дуже зацікавлений у скороченні нашого федерального бюджету,

– заявив Дональд Трамп.

До слова, раніше Ілон Маск заявив про необхідність закриття Агентства США з міжнародного розвитку (USAID). За його словами, програма "не підлягає ремонту" та закриття USAID є частиною ініціативи зі скорочення витрат уряду.