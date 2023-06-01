Гибель людей возле закрытого укрытия: охранника доставили в полицию с признаками опьянения
Охранника поликлиники Деснянского района столицы, где во время ракетной атаки было закрыто укрытие, доставили в полицию. Сейчас правоохранители выясняют его роль и участие с непредоставлением доступа к укрытию.
Об этом в комментарии 24 Каналу сообщила пресс-секретарь столичной прокуратуры Надежда Максимец. В настоящее время открыто два уголовных производства в отношении охранника, который не открыл укрытие.
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Охранник медучреждения, который имеет визуальные признаки алкогольного опьянения – доставлен в полицию для выяснения обстоятельств. Его действиям будет дана правовая оценка,
– сказала она.
В то же время Максимец подчеркнула, что правоохранители устанавливают должностных лиц из администрации медучреждения, которые ответственны за доступ к укрытию во время воздушной тревоги.Внимание. Полиция возбудила дело по ч. 2 ст. 367 УК (служебная халатность, повлекшая тяжкие последствия).
"В настоящее время проводится правовая оценка, выясняем участие и роль охранника с непредоставлением доступа к укрытию во время воздушной тревоги, что привело к тяжелым последствиям". – подчеркнула Максимец.
"Оставление в опасности"
Кроме того, в эфире телемарафона спикер МВД Марьяна Рева сообщила, что кроме служебной халатности, возбуждено еще одно уголовное производство по этому делу – статья 135 Уголовного Кодекса Украины "Оставление в опасности".
Главное о ракетном обстреле Киева
- Россия в очередной раз атаковала украинскую столицу в ночь на 1 июня. Ударила баллистическими и крылатыми ракетами "Искандер". Всего оккупанты выпустили по Киеву 10 ракет.
- Силы ПВО отразили вражескую атаку, однако обломки упали на здание детской поликлиники и близлежащие жилые дома в Деснянском районе. Погибла 9-летняя девочка и ее 34-летняя мама, ранены еще 10 человек.
- Житель Киева, жена которого погибла во время обстрела, рассказал, что укрытие было закрыто.