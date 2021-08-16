Закупил некачественные антиснайперские системы: экс-чиновнику Минобороны объявили о подозрении

Следователи ГБР сообщили о подозрении бывшему директору департамента Министерства обороны. Он якобы закупил некачественную технику на более 8,7 миллиона гривен.

Антиснайперские системы были опасны для ВСУ

Злоупотребляя властью чиновник закупил так называемые антиснайперские системы. Экспертиза установила, что приборы непригодны для использования в Вооруженных силах Украины.

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Системы содержали демаскирующие элементы, что при их использовании представляло угрозу для жизни военных.

Приборы к тому же не отвечают потребностям закупки, из-за чего государству нанесли ущерб на более 8,7 миллиона гривен,

– отметили в Государственном бюро расследований.

Экс-чиновника подозревают в:

превышении должностным лицом власти по сговору группы лиц, повлекшее тяжкие последствия.

Теперь подозреваемому грозит от 7 до 10 лет заключения.