Большинство чехов хотят, чтобы закупку боеприпасов для Украины продолжили, –опрос
- Около 62% граждан Чехии поддерживают закупку боеприпасов для Украины, согласно опросу.
- Среди избирателей оппозиционных партий почти 100% поддерживают инициативу, тогда как среди сторонников правящих сил уровень поддержки ниже.
Около 62% граждан Чехия поддерживают продолжение инициативы по закупке боеприпасов для Украины. Опрос показал почти единодушную поддержку среди избирателей оппозиционных партий, тогда как среди сторонников власти мнения разделились.
Большинство чехов считают необходимым поддерживать Украину в российско-украинской войне. Об этом сообщает České noviny со ссылкой на результаты социологического опроса.
Какие настроения царят в Чехии?
Исследование, проведенное в январе, показало, что 62% респондентов одобряют дальнейшее участие Чехии в программе поставок снарядов для Украины, тогда как 36% выступают против. Еще 3% опрошенных не смогли определиться с ответом.
По словам аналитика компании Kantar CZ Павела Ранохи, среди избирателей оппозиционных партий почти 100% поддерживают продолжение инициативы. В то же время среди сторонников правящих сил уровень поддержки ниже. В частности, две трети избирателей партии "Автомобилистов" одобряют закупку боеприпасов для Украины, половина сторонников ANO поддерживают такое решение, а среди симпатиков SDP – только около одной пятой. Это свидетельствует о политической поляризации вокруг вопроса военной помощи Киеву.
Поддерживает ли чешское политическое руководство Украину?
Премьер Чехии Андрей Бабиш окончательно закрыл вопрос о возможной передаче Украине самолетов L-159 ALCA, критикуя начальника Генерального штаба Карела Ржеку за поддержку этой идеи. Бабиш заявил, что любые разговоры о продаже или передаче самолетов L-159 "закрыты". Несмотря на то, что президент Чехии Петр Павел поддержал идею передачи во время поездки в Украину, но правительство категорически отказывается.
Чехия ссокращает гуманитарную помощь Украине, что повлияет на энергетическую поддержку для украинцев. Правительство Бабиша также вдвое уменьшил программу помощи и экономического восстановления, что ставит под угрозу проекты восстановления школ и жилья для ВПО в Украине.
В Чехии спикер парламента выразил недовольство акцией с украинским флагом в Праге, считая ее провокацией. Окамура обсудил ситуацию с министром иностранных дел, чтобы подобные акции больше не проводились.