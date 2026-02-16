Большинство чехов хотят, чтобы закупку боеприпасов для Украины продолжили, –опрос

Около 62% граждан Чехия поддерживают продолжение инициативы по закупке боеприпасов для Украины. Опрос показал почти единодушную поддержку среди избирателей оппозиционных партий, тогда как среди сторонников власти мнения разделились.

Большинство чехов считают необходимым поддерживать Украину в российско-украинской войне. Об этом сообщает České noviny со ссылкой на результаты социологического опроса.

Какие настроения царят в Чехии?

Исследование, проведенное в январе, показало, что 62% респондентов одобряют дальнейшее участие Чехии в программе поставок снарядов для Украины, тогда как 36% выступают против. Еще 3% опрошенных не смогли определиться с ответом.

По словам аналитика компании Kantar CZ Павела Ранохи, среди избирателей оппозиционных партий почти 100% поддерживают продолжение инициативы. В то же время среди сторонников правящих сил уровень поддержки ниже. В частности, две трети избирателей партии "Автомобилистов" одобряют закупку боеприпасов для Украины, половина сторонников ANO поддерживают такое решение, а среди симпатиков SDP – только около одной пятой. Это свидетельствует о политической поляризации вокруг вопроса военной помощи Киеву.

Поддерживает ли чешское политическое руководство Украину?