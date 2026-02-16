Большинство чехов считают необходимым поддерживать Украину в российско-украинской войне. Об этом сообщает České noviny со ссылкой на результаты социологического опроса.
Какие настроения царят в Чехии?
Исследование, проведенное в январе, показало, что 62% респондентов одобряют дальнейшее участие Чехии в программе поставок снарядов для Украины, тогда как 36% выступают против. Еще 3% опрошенных не смогли определиться с ответом.
По словам аналитика компании Kantar CZ Павела Ранохи, среди избирателей оппозиционных партий почти 100% поддерживают продолжение инициативы. В то же время среди сторонников правящих сил уровень поддержки ниже. В частности, две трети избирателей партии "Автомобилистов" одобряют закупку боеприпасов для Украины, половина сторонников ANO поддерживают такое решение, а среди симпатиков SDP – только около одной пятой. Это свидетельствует о политической поляризации вокруг вопроса военной помощи Киеву.
Поддерживает ли чешское политическое руководство Украину?
Премьер Чехии Андрей Бабиш окончательно закрыл вопрос о возможной передаче Украине самолетов L-159 ALCA, критикуя начальника Генерального штаба Карела Ржеку за поддержку этой идеи. Бабиш заявил, что любые разговоры о продаже или передаче самолетов L-159 "закрыты". Несмотря на то, что президент Чехии Петр Павел поддержал идею передачи во время поездки в Украину, но правительство категорически отказывается.
Чехия ссокращает гуманитарную помощь Украине, что повлияет на энергетическую поддержку для украинцев. Правительство Бабиша также вдвое уменьшил программу помощи и экономического восстановления, что ставит под угрозу проекты восстановления школ и жилья для ВПО в Украине.
В Чехии спикер парламента выразил недовольство акцией с украинским флагом в Праге, считая ее провокацией. Окамура обсудил ситуацию с министром иностранных дел, чтобы подобные акции больше не проводились.