Большинство чехов считают необходимым поддерживать Украину в российско-украинской войне. Об этом сообщает České noviny со ссылкой на результаты социологического опроса.

Какие настроения царят в Чехии?

Исследование, проведенное в январе, показало, что 62% респондентов одобряют дальнейшее участие Чехии в программе поставок снарядов для Украины, тогда как 36% выступают против. Еще 3% опрошенных не смогли определиться с ответом.

По словам аналитика компании Kantar CZ Павела Ранохи, среди избирателей оппозиционных партий почти 100% поддерживают продолжение инициативы. В то же время среди сторонников правящих сил уровень поддержки ниже. В частности, две трети избирателей партии "Автомобилистов" одобряют закупку боеприпасов для Украины, половина сторонников ANO поддерживают такое решение, а среди симпатиков SDP – только около одной пятой. Это свидетельствует о политической поляризации вокруг вопроса военной помощи Киеву.

Поддерживает ли чешское политическое руководство Украину?