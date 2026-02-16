Більшість чехів вважають за необхідне підтримувати Україну у російсько-українській війні. Про це повідомляє České noviny з посиланням на результати соціологічного опитування.

Які настрої панують у Чехії?

Дослідження, проведене у січні, засвідчило, що 62% респондентів схвалюють подальшу участь Чехії у програмі постачання снарядів для України, тоді як 36% виступають проти. Ще 3% опитаних не змогли визначитися з відповіддю.

За словами аналітика компанії Kantar CZ Павела Ранохи, серед виборців опозиційних партій майже 100% підтримують продовження ініціативи. Водночас серед прихильників правлячих сил рівень підтримки нижчий. Зокрема, дві третини виборців партії "Автомобілістів" схвалюють закупівлю боєприпасів для України, половина прихильників ANO підтримують таке рішення, а серед симпатиків SDP – лише близько однієї п'ятої. Це свідчить про політичну поляризацію навколо питання військової допомоги Києву.

Чи підтримує чеське політичне керівництво Україну?