Закупка формы для ВСУ: экс-замминистра обороны Шаповалову не избрали меру пресечения

Бывшему заместителю министра обороны Украины Вячеславу Шаповалову не избрали меру пресечения. Его обвиняют в растрате 1 миллиарда гривен на закупку некачественной формы для ВСУ.

Избрание меры пресечения было перенесено на 9 ноября. Адвокат Шаповалова сообщил, что это уже третье подозрение, о котором сообщили фигуранту.

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Первые два Шаповалов получил по делу о бронежилете – одно от ГБР, другое – по результатам досудебного расследования от СБУ. У него уже есть по ним мера пресечения – содержание под стражей.

"Не может быть у человека два содержания под стражей", – отметил адвокат Шаповалова Сергей Митюрин.

6 ноября СБУ заявила, что разоблачила Шаповалова на растрате почти миллиарда гривен. Он закупил у частной компании некачественную военную форму.

В чем подозревают Шаповалова

Тогда ему сообщили о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением;

препятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований.

! По данным следствия, в июне 2022 года чиновник совместно с подчиненными закупили у турецкой фирмы военную форму на 945 миллионов гривен. Товар оказался некачественным, поскольку принимали его только по внешнему виду, а лабораторные исследования не проводились.

Речь о куртках и ветровлагозащитных штанах. Они непригодны для фронтовых условий для зимнего времени, но их взяли на учет и выдали военнослужащим ВСУ.

Экс-чиновнику грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Другие дела против Шаповалова

В феврале Шаповалов подал в отставку из-за скандала с закупками продуктов для армии. Его арестовали с залогом в более 400 миллионов гривен.

Еще одно подозрение Шаповалов получил 10 октября. ГБР объявило чиновнику о подозрении за растрату более 250 миллионов гривен, выделенных на закупку бронежилетов — некачественных, которые простреливаются.