Зеленский объяснил, как продвигаются переговоры по закупке оружия США

Президент Украины рассказал, на каком этапе закупка оружия Соединенных Штатов. По словам Зеленского, уже определен пакет, который Киев хотел бы купить у Вашингтона.

Украинский лидер рассказал об этом во время встречи с журналистами в пятницу, 13 июня. Об этом сообщает 24 Канал.

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Что известно о закупке Украиной американского оружия

Владимир Зеленский заявил, что Киев давно подготовил пакет оружия, который хотел бы купить у Соединенных Штатов.

У нас есть пакет, который мы хотели бы купить. Глобально сильный пакет, который мы хотели купить у американской стороны. Мы его давно подготовили,

– заявил украинский лидер.

Он добавил, что о пакете на закупку можно договориться только на уровне президентов. "Мы коммуницируем также с компаниями США, производителями. Это не секрет для наших американских политических партнеров. Мы и такую работу проводим. По закупке некоторого оружия", – подчеркнул Зеленский.

Напомним, что в то же время в Украине продолжается работа над собственной ракетной программой. Зеленский подтверждал, что идет разработка возможности массового производства баллистической ракеты.