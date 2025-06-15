Зеленский объяснил, как продвигаются переговоры по закупке оружия США
- Президент Зеленский заявил, что Украина подготовила пакет оружия для закупки у США, который обсуждается на уровне президентов.
- Зеленский также отметил, что Украина ведет переговоры с американскими компаниями-производителями оружия.
Президент Украины рассказал, на каком этапе закупка оружия Соединенных Штатов. По словам Зеленского, уже определен пакет, который Киев хотел бы купить у Вашингтона.
Украинский лидер рассказал об этом во время встречи с журналистами в пятницу, 13 июня. Об этом сообщает 24 Канал.
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Что известно о закупке Украиной американского оружия
Владимир Зеленский заявил, что Киев давно подготовил пакет оружия, который хотел бы купить у Соединенных Штатов.
У нас есть пакет, который мы хотели бы купить. Глобально сильный пакет, который мы хотели купить у американской стороны. Мы его давно подготовили,
– заявил украинский лидер.
Он добавил, что о пакете на закупку можно договориться только на уровне президентов. "Мы коммуницируем также с компаниями США, производителями. Это не секрет для наших американских политических партнеров. Мы и такую работу проводим. По закупке некоторого оружия", – подчеркнул Зеленский.
Напомним, что в то же время в Украине продолжается работа над собственной ракетной программой. Зеленский подтверждал, что идет разработка возможности массового производства баллистической ракеты.