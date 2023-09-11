Закупка овощерезок по завышенной стоимости: подозреваемой избрали меру пресечения

Начальник отдела Управления образования Днепровской РГА отстранили от должности. Кроме этого, суд избрал ей меру пресечения.

Согласно данным СМИ, говорится о начальнице отдела Управления образования Днепровской районной госадминистрации в Киеве Ольга Дроздова.

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В чем подозревают чиновницу

Начальница отдела Управления образования Днепровской РГА подозревается в растрате бюджетных средств при закупке овощерезок для заведений общественного питания в укрытиях. Договоры о закупке она заключала без использования ProZorro.

Как оказалось, она закупила овощерезки для общественных столовых по завышенной цене. В общей сложности сумма ущерба составляет около 460 тысяч гривен.

Какую меру пресечения избрали Дроздовой

11 сентября 2023 года Голосеевский районный суд Киева рассмотрел ходатайство прокуроров Киевской городской прокуратуры об избрании меры пресечения подозреваемой и отстранении ее от должности.

Суд удовлетворил оба ходатайства. Подозреваемой чиновнице избрали меру пресечения в виде ночного домашнего ареста сроком на два месяца. Кроме этого, ее отстранили от должности на такой же срок.



При этом на нее возложили ряд процессуальных обязанностей, а именно:

прибывать по каждому требованию к следователю, прокурору или суду;

не отлучаться из населенного пункта, где она проживает, без разрешения следователя;

сообщать следователю, прокурору или суду об изменении места своего жительства;

воздерживаться от общения с работниками фирмы-поставщика;

сдать на хранение документы, дающие право выезда за границу.

В настоящее время продолжается досудебное расследование. Действия должностные лица квалифицировали по части 4 статьи 191 УК Украины.