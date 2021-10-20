"Закуплюсь за вас в магазине": привитые от COVID-19 украинцы придумали новый бизнес

"Находчивые" украинцы, которые вакцинировались от коронавируса, решили попробовать на этом заработать. В интернете они размещают объявления, в которых предлагают закупаться вместо других в магазинах.

В Украине ухудшается ситуация с COVID-19. В ряде городов уже ввели ограничения красной зоны. Вакцинированные граждане будут иметь привилегии, поэтому некоторые из них захотели "сделать на этом бизнес".

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Что предлагают в объявлениях OLX

Похожие "услуги" уже предлагают в Днепре и области (в городах Каменское и Кривой Рог), а также в Новом Роздоле на Львовщине. Большинство тех, кто размещает такие объявления на OLX, хотят получить финансовую выгоду. За поход в магазин ставят цену в около 100 гривен. В то же время в Кривом Роге есть и "бизнесмены", которые называют в 5 раз большую сумму. Зато уверяют, что готовы "мгновенно выехать в любую точку места". Впрочем, в Каменском, например, помогать с покупками предлагают бесплатно, но желательно – пенсионерам.

Вакцинированные могут делать покупки

Отметим, что Днепропетровщина стала "красной" с понедельника, 18 октября, а вот Львовщина – пока нет, хотя такие риски есть. В "красных" регионах запрещен прием посетителей в развлекательно-торговых центрах, учреждениях торговли и бытового обслуживания. Впрочем, ограничения не будут распространяться на учреждения и массовые мероприятия, где 100% находящихся будут иметь сертификат с полным курсом вакцинации.

Разрешено принимать посетителей (даже если те невакцинированные) заведениям, которые продают:

продукты питания;

горючее;

лекарственные средства и изделия медицинского назначения;

средства гигиены и бытовую химию;

средства связи;

печатные СМИ;

ветеринарные препараты и корма;

семена и средства защиты растений.



Какие привилегии получат вакцинированные украинцы / Инфографика 24 канала