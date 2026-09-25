Мудра до сих пор в СИЗО, поскольку банки не принимают залог: что ответили в НБУ

Адвокаты бывшей заместительницы главы Офиса президента Ирины Мудрой заявили, что банки и платежные сервисы отказываются проводить платеж для внесения за нее залога. В связи с этим ВАКС обязал Национальный банк выяснить, почему возникают такие проблемы.

В НБУ после этого заявили, что не давали банкам указаний блокировать платежи для внесения залога в суд.

Почему не проходит залог за Мудру?

Ранее суд разрешил Ирине Мудрой выйти из-под стражи под залог в 20 миллионов гривен. Адвокаты утверждали, что люди, готовые внести необходимую сумму, столкнулись с отказами банков и платежных сервисов.

По словам защиты, финансовые учреждения якобы отказывались проводить платеж из-за того, что в его назначении было указано слово "залог", а получателем средств выступал счет ВАКС.

Из-за этого Мудра продолжала находиться в СИЗО. Защита обратилась в суд, заявив, что такая ситуация препятствует исполнению решения о возможности освобождения под залог.

Следственный судья ВАКС удовлетворил жалобу защиты и обязал Национальный банк проверить, действительно ли банки блокируют такие платежи. Регулятор должен был выяснить причины отказов и в случае их необоснованности принять соответствующие меры.

Что говорят в НБУ?

В Национальном банке заявили, что не давали банкам никаких указаний автоматически блокировать платежи для внесения залога в ВАКС. Регулятор подчеркнул, что решение о проведении или отказе в проведении конкретной операции банки принимают самостоятельно, применяя риск-ориентированный подход.

В НБУ отметили, что уже анализируют практику проведения банками операций, связанных с внесением залогов в рамках уголовных производств. По результатам этого анализа регулятор планирует предоставить банкам дополнительные разъяснения относительно правильного применения требований финансового мониторинга.

В то же время в Нацбанке подчеркнули, что не давали финучреждениям указаний ни автоматически отказывать во внесении залога в ВАКС, ни безоговорочно проводить такие платежи.

Сам факт того, что средства вносятся в качестве залога в рамках уголовного производства, не является автоматическим основанием для признания операции подозрительной или отказа в ее проведении. Также статус политически значимого лица (PEP) сам по себе не является основанием для отказа в обслуживании, – говорится в сообщении НБУ.

В регуляторе пояснили, что при принятии решения банк должен оценить конкретную транзакцию и ее участников. В частности, финучреждение может проверять источник происхождения средств, финансовое состояние плательщика и другие обстоятельства, которые потенциально могут свидетельствовать о повышенном риске.

Напомним, 25 августа Высший антикоррупционный суд избрал Ирине Мудрой меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога в размере 20 миллионов гривен.