Залужного уволили с военной службы по состоянию здоровья, – СМИ

Бывшего главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного и главу Генштаба Сергея Шапталу уволили с военной службы. Это произошло после того, как якобы ВВК признала генералов непригодными к военной службе.

По данным украинских СМИ, Залужного и Шапталу военно-врачебная комиссия якобы признала непригодными по состоянию здоровья. В конце концов экс-главнокомандующего ВСУ Владимир Зеленский назначил послом в Великобритании.

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Залужного могли признать непригодным к военной службе

Журналисты издания "Зеркало недели", со ссылкой на собственные источники, отметили, что экс-главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный зимой прошел ВВК, где якобы был признан непригодным для службы в армии. Далее в феврале 2024 года генерал, вероятно, написал рапорт об увольнении с военной службы.

Источники издания сообщили, что после увольнения со своей должности Залужного вывели в распоряжение министра обороны. Однако, как отметили журналисты, какой-то весомой военной должности, адекватной уровню подготовки и опыта Залужного, министр обороны Умеров не предложил.

Поэтому генерал Залужный якобы принял решение уволиться с военной службы, чтобы заняться другим делом. Пока доподлинно неизвестно, подписал ли рапорт министр обороны после назначения экс-главнокомандующего ВСУ послом в Великобритании.

Кроме того, журналисты отметили, что после принятия закона с новым перечнем воинских званий, нет юридической ясности, кто должен увольнять Залужного в звании генерала с военной службы – министр обороны или президент.

В издании также отметили, что, согласно действующему законодательству, после двух месяцев пребывания в распоряжении министра военнослужащему Залужному прекращают выплату денежного обеспечения, кроме оклада по воинскому званию. Сейчас для генерала, звания, которое имеет Залужный, эта сумма составляет 1 762 гривны в месяц.

Шапталу также могли уволить с военной службы

Стоит отметить, что по нормам действующего законодательства Залужный не мог стать дипломатом, не уволившись с военной службы. Таким образом шаг украинского генерала в контексте назначения его послом выглядит вполне логично.

Журналисты издания УП, со ссылкой на собеседников в Министерстве обороны Украины, отметили, что генерал-лейтенанта Сергея Шапталу также могли уволить с военной службы по состоянию здоровья.

В частности, в СМИ утверждают, что это также якобы произошло после решения военно-врачебной комиссии. После этого генерала могли изъять с воинского учета.

Сейчас в Министерстве обороны Украины не комментировали информацию об увольнении генерала Валерия Залужного и Сергея Шапталы с военной службы.

Залужного назначили послом в Великобритании