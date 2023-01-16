Залужный будет представлять Украину на Военном комитете НАТО перед Рамштайном, – эксперт

Украину на заседании Военного комитета – высшего военного органа НАТО – будет представлять главнокомандующий Валерий Залужный.

Его присутствие особенно важно, поскольку на заседании будет обсуждаться постоянная поддержка Украины со стороны НАТО. Об этом сообщает политический эксперт Тарас Загородний в своем блоге.

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"18 – 19 января 2023 года в Брюсселе состоится заседание Военного комитета – высшего военного органа НАТО. Заседание лично проведет адмирал Роб Бауэр, глава Военного комитета. К участию приглашены все руководители генеральных штабов Вооруженных сил Альянса. То есть будут общаться военные, а не чиновники и политики. По информации моих источников, Украину на этом мероприятии будет представлять главком Валерий Залужный, принимавший участие в подобных предыдущих встречах. Это еще одно свидетельство о растущей роли Украины для НАТО", – пишет Загородний.

Тарас Загородний отмечает, что заседание Военного комитета НАТО проходит накануне очередного Рамштайна, который пройдет 20 января. Это не случайно и вскоре можно ожидать важные новости.

"В программе заседания Военного комитета отдельным блоком будут обсуждаться постоянная поддержка Украины со стороны НАТО. И это важно, что лично Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Залужный будет представлять украинскую сторону. Он недавно в своей статье озвучил, что нужно Украине для победы в войне", – резюмирует Загородный.

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