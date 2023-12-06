Склоняю голову перед каждым солдатом и офицером – Залужный и Умеров поздравили с праздником ВСУ

Сегодня, 6 декабря, в День ВСУ, Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный и министр обороны Рустем Умером поздравили военных с их профессиональным праздником.

Главнокомандующий Вооруженными Силами поблагодарил всех, кто делает свою тяжелую работу.

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Склоняю голову перед вашим подвигом! Перед каждым солдатом, сержантом и офицером. Особенно перед теми, кто сегодня в огне боев и под обстрелами, в холодных замерзших окопах и руинах крепко держит оборону и уничтожает коварного врага. Именно вы, несмотря на звание и должности, стоите за будущее наших детей. Это то, ради чего мы боремся, не имея права на поражение,

– отметил Залужный.

Также добавил, что горд каждый, кто сегодня находится в рядах Вооруженных Сил и сказал, что Украина не кажется благодаря военным.

"Страна отмечает Вашу несокрушимость"

В свою очередь Умеров заметил, что сегодня вся страна отмечает вашу победу, вашу силу, вашу несгибаемость!

Вы идете вперед, сметая врага и ведете нас за собой. Вы стали символом военной доблести и несокрушимости для всего мира! На ваших плечах держится каждый наш окоп, каждая наша эспешка, каждая наша посадка, – отметил министр оборонного ведомства.

Глава Минобороны также отметил, что команда ведомства работает 24 на 7 для получения нашей Победы.

"Ваш зов идет перед вами. Это последнее, что слышит враг, перед тем, как вы освобождаете украинские земли", – подчеркнул Умеров.

. День Вооруженных сил Украины был установлен постановлением парламента в 1993 году. Отмечается ежегодно 6 декабря – в день принятия 1991 Закона Украины "О Вооруженных Силах Украины".