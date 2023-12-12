Оценили потенциальные угрозы: Умеров и Залужный приехали на Восток:
Источник:Минобороны Украины
Министр обороны Рустем Умеров и Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный посетили позиции украинских защитников на Восточном направлении.
Рустем Умеров и Валерий Залужный посетили позиции воинов на Востоке и поздравили их с Днем Сухопутных войск. В ходе поездки министр обороны вручил бойцам государственные награды.
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Как прошла поездка на Восток
Сообщается, что во время поездки командующий ОСГВ "Хортица" генерал-полковник Александр Сырский ознакомил Умерова и Залужного с ситуацией на Восточном направлении. Также министр, генерал-майор и генерал-полковник обсудили ключевые потребности украинских воинов, необходимые для эффективного уничтожения врага.
Рустем Умеров отметил, что, кроме фронтового обеспечения и ключевых потребностей войск, во время поездки поднимался вопрос подготовки рекрутов и усиление фортификаций вдоль всей линии столкновения.
Он также сообщил, что Минобороны и Генштаб развивает общий план действий и оценивает потенциальные угрозы.
Работаем над усилением снабжения оружия на фронт, запускаем производства, расширяем возможности закупок БПЛА (как разведывательных, так и ударных), ежедневно на связи с партнерами,
– сказал министр обороны.
Залужный и Умеров на Востоке: фото Минобороны
Напомним, что ранее Рустем Умеров сделал анонс на 2024 год.
Умеров анонсировал планы на 2024 год
- В эфире национального телемарафона министр обороны рассказал, что Украина готовит планы на 2024 год. Он отметил, что они дадут нам "очень хорошую способность" для того, чтобы враги ушли навсегда из нашего Крыма.
- Умеров отметил, что наши воины смогли добиться успеха в Черном море без мощного флота. Однако нам необходимо больше оружия, чтобы деоккупировать Крым, ведь путь к победе нашей страны лежит именно через освобождения полуострова.