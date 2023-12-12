Оценили потенциальные угрозы: Умеров и Залужный приехали на Восток:

Министр обороны Рустем Умеров и Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный посетили позиции украинских защитников на Восточном направлении.

Рустем Умеров и Валерий Залужный посетили позиции воинов на Востоке и поздравили их с Днем Сухопутных войск. В ходе поездки министр обороны вручил бойцам государственные награды.

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Как прошла поездка на Восток

Сообщается, что во время поездки командующий ОСГВ "Хортица" генерал-полковник Александр Сырский ознакомил Умерова и Залужного с ситуацией на Восточном направлении. Также министр, генерал-майор и генерал-полковник обсудили ключевые потребности украинских воинов, необходимые для эффективного уничтожения врага.

Рустем Умеров отметил, что, кроме фронтового обеспечения и ключевых потребностей войск, во время поездки поднимался вопрос подготовки рекрутов и усиление фортификаций вдоль всей линии столкновения.

Он также сообщил, что Минобороны и Генштаб развивает общий план действий и оценивает потенциальные угрозы.

Работаем над усилением снабжения оружия на фронт, запускаем производства, расширяем возможности закупок БПЛА (как разведывательных, так и ударных), ежедневно на связи с партнерами,

– сказал министр обороны.

Залужный и Умеров на Востоке: фото Минобороны

Напомним, что ранее Рустем Умеров сделал анонс на 2024 год.

Умеров анонсировал планы на 2024 год