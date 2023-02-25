Залужный рассказал о наиболее болезненном моменте полномасштабной войны

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный признался, что все же пытается не давать волю своим чувствам. Но он вспомнил один щемящий момент от начала вторжения, который его взволновал.

Об этом Валерий Залужный рассказал в интервью для спецпроекта "Рик" журналисту Дмитрию Комарову, передает 24 Канал.

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Залужный рассказал щемящую историю о воине ВСУ

Однажды я плакал, когда мама искала своего сына. Он был пилотом вертолета и летал Мариуполь,

– вспоминает главнокомандующий ВСУ.

Залужный до последнего верил, что этому военному удалось выжить. Однако в одно мгновение ему сообщили, что это парень погиб. Он подчеркнул, что был вынужден прояснить эту ситуацию.

Генерал вспомнил, что мать переслала ему сообщение пилота, в котором он написал перед вылетом, что он патриот, что даже если его не станет, то он хочет, чтобы знали – он нормальный человек.

Залужный вспомнил, что когда он пытался обсудить этот вопрос, у него не хватило сил, тогда он заплакал.

Залужный пообещал вернуть Мариуполь в этом году