Залужный рассказал о наиболее болезненном моменте полномасштабной войны
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный признался, что все же пытается не давать волю своим чувствам. Но он вспомнил один щемящий момент от начала вторжения, который его взволновал.
Об этом Валерий Залужный рассказал в интервью для спецпроекта "Рик" журналисту Дмитрию Комарову, передает 24 Канал.
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Залужный рассказал щемящую историю о воине ВСУ
Однажды я плакал, когда мама искала своего сына. Он был пилотом вертолета и летал Мариуполь,
– вспоминает главнокомандующий ВСУ.
Залужный до последнего верил, что этому военному удалось выжить. Однако в одно мгновение ему сообщили, что это парень погиб. Он подчеркнул, что был вынужден прояснить эту ситуацию.
Генерал вспомнил, что мать переслала ему сообщение пилота, в котором он написал перед вылетом, что он патриот, что даже если его не станет, то он хочет, чтобы знали – он нормальный человек.
Залужный вспомнил, что когда он пытался обсудить этот вопрос, у него не хватило сил, тогда он заплакал.
Залужный пообещал вернуть Мариуполь в этом году
- Валерий Залужный пообещал 4-летнему мальчику, что мы вернем Мариуполь в 2023 году. По словам Главнокомандующего ВСУ, чтобы спросить об этом, мальчик увел его от всех.
- Это произошло, когда Валерий Залужный был Святым Николаем для детей. Главнокомандующему ВСУ передали несколько детских писем.
- Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины рассказал, что ему настолько было приятно быть Святым Николаем для этого небольшого количества детей, что это невозможно.
- "Прямо у этого стола, паренек... Илья его звали, ему лет четыре. Он меня взял за руку и отвел. Он говорит: "Нагнитесь, я вам кое-что на ушко скажу: мы точно вернемся в Мариуполь?". Я говорю: "Да ". Он говорит: "А когда?". Я говорю: "В этом году". Это вдохновляет", – сказал он.