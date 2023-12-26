Не одномоментная мобилизация: Залужный объяснил особенности набора людей в армию

Генерал Валерий Залужный прокомментировал тему мобилизации. В частности, он заявил, что потребность в мобилизованных будет разбита на несколько частей.

Валерий Залужный в эфире телемарафона также рассказал о подготовке мобилизованных к войне, передает 24 Канал. Заметим, что Генштаб не делал подач, но работал с Минобороны касаемо нового законопроекта о мобилизации.

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Мобилизация разделится на периоды

Главнокомандующий ВСУ подчеркнул, что не озвучивает цифру в 400 или 500 тысяч человек, которых нужно привлечь в армию, как предполагали ранее.

"Единственное, хочу подтвердить, что эта цифра формируется, учитывая, в частности, какие задачи будут выполняться в следующем году. Это не значит, что эта цифра завтра должна быть поставлена", – отметил Залужный.

Главком заявил, что говорит об "общей потребности" в мобилизованных.

Эта потребность, конечно, разбита на эти периоды. Кто-то будет мобилизован в январе, а кто-то даже в декабре,

– объяснил главком ВСУ.

Человека нельзя отправить на фронт неподготовленным

Залужный также объяснил, что людей необходимо обеспечить всем необходимым – одеждой, оружием, а также подготовить людей. Так что одномоментно мобилизовать большое количество людей просто не получится.

"Я согласен с любыми инициативами, которые повышают ответственность за попадание человека на фронт неподготовленным. Такого быть не может. У нас есть отличная возможность использовать как наши возможности, так и возможности наших партнеров – и они уделяют подготовке наших войск большое внимание", – подчеркнул Залужный.

Генерал объяснил, что возможности Украины в этом смысле "фактически неограниченны". Так, Украина может готовить до 10 бригад полного состава. Эти возможности уже используют на практике.

Работа ТЦК не удовлетворительна

Отметим, что на встрече с журналистами Валерий Залужный также прокомментировал работу ТЦК. По словам главкома, он пока не очень доволен их работой. Результатом же неудовлетворительной работы ТЦК и является обсуждение нового законопроекта о мобилизации.

Мы проследили, чтобы ключевые должности, непосредственно работающие над организацией процесса в ТЦК, остались и продолжили свою работу. Поэтому я думаю, что мы с этой задачей справимся. Что касается непосредственных руководителей — скажем так, работа идет дальше,

– рассказал Залужный.

Главком также добавил, что люди, работающие в ТЦК, должны обладать определенным набором навыков и знаний, чтобы эффективно выполнять свои обязанности.