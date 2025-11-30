Преждевременные договоренности только усилят давление на Украину и создадут риски для будущей безопасности. Об этом рассказал Валерий Залужный для LIGA.net, пишет 24 Канал.

Что является основной целью России?

По словам экс-главнокомандующего ВСУ, Россия рассматривает Украину как главную цель своей агрессии, ведь именно украинская независимость и потенциал мешают Кремлю продвигать собственные империалистические амбиции в Европу. Москва не объявляет свои намерения открыто, она подменяет их вымышленными поводами, чтобы заручиться поддержкой партнеров.

События с 2021 года по настоящее время – от подрыва доверия к ВСУ и коррупционных скандалов до действий российского руководства демонстрируют, что целью России является лишение Украины суверенитета и уничтожение ее как независимого государства.

Залужный считает, что именно на основе этого вывода следует формировать украинскую стратегию для сохранения государственности, которую определяет военно-политическое руководство страны.

Какими могут быть последствия быстрого мира для Украины?

Вопрос окончания войны прежде всего зависит от нескольких важнейших факторов, а не только на основе отдельных информационных сигналов. О завершении боевых действий могут свидетельствовать результаты на военном, политическом и экономическом фронтах. А стабильность любого быстрого мирного решения зависит от готовности и возможностей всех сторон.

Залужный говорит, что быстрый мир в Украине заставил бы Россию давать ответ на сложные вопросы о человеческих жертвах, одновременно Украина должна была бы объяснять громкий коррупционный скандал. Поэтому очевидно то, что Кремль не позволит такого сценария без значительных уступок или полного поражения Киева.

Сегодня трудно сказать, понимают ли это посредники, которые пытаются вырисовать сценарии для Украины. Но тот факт, что каждый раз условия не становятся лучше для Украины – очевиден,

– добавил экс-главнокомандующий ВСУ.

В то же время дипломат отметил, что большинство войн оказываются в ситуации взаимного поражения, или же каждая убеждает себя, что выиграла. Украинцы же стремятся к полному распаду России, однако нельзя исключать вариант длительного прекращения войны на несколько лет. Залужный подчеркивает, что даже временный мир дает шанс на политические изменения, глубокие реформы, восстановление экономики и возвращение граждан домой. Временный мир может стать началом безопасного и защищенного государства благодаря технологиям и инновациям, борьбе с коррупцией и справедливому суду. В то же время экономику можно развивать через международные программы восстановления и другие инструменты поддержки.

При каких условиях Путин согласится на "мирное соглашение" и какие последствия?