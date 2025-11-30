Передчасні домовленості лише посилять тиск на Україну та створять ризики для майбутньої безпеки. Про це розповів Валерій Залужний для LIGA.net, пише 24 Канал.

Що є основною ціллю Росії?

За словами ексголовнокомандувача ЗСУ, Росія розглядає Україну як головну ціль своєї агресії, адже саме українська незалежність та потенціал заважають Кремлю просувати власні імперіалістичні амбіції в Європу. Москва не оголошує свої наміри відкрито, вона підміняє їх вигаданими приводами, щоб заручитись підтримкою партнерів.

Події з 2021 року до сьогодення – від підриву довіри до ЗСУ й корупційних скандалів до дій російського керівництва демонструють, що метою Росії є позбавлення України суверенітету та знищення її як незалежної держави.

Залужний вважає, що саме на основі цього висновку варто формувати українську стратегію для збереження державності, яку визначає військово-політичне керівництво країни.

Якими можуть бути наслідки швидкого миру для України?

Питання закінчення війни передусім залежить від кількох надважливих чинників, а не лише на основі окремих інформаційних сигналів. Про завершення бойових дій можуть свідчити результати на військовому, політичному та економічному фронтах. А стабільність будь-якого швидкого мирного рішення залежить від готовності й можливостей усіх сторін.

Залужний каже, що швидкий мир в Україні змусив би Росію давати відповідь на складні питання щодо людських жертв, водночас Україна мала б пояснювати гучний корупційний скандал. Тож очевидним є те, що Кремль не дозволить такого сценарію без значних поступок або й повної поразки Києва.

Сьогодні важко сказати, чи розуміють це посередники, які намагаються вималювати сценарії для України. Але той факт, що кожного разу умови не стають кращими для України – очевидний,

– додав ексголовнокомандувач ЗСУ.

Водночас дипломат наголосив, що більшість воєн опиняються у ситуації взаємної поразки, або ж кожна переконує себе, що виграла. Українці ж прагнуть повного розпаду Росії, однак не можна виключати варіант тривалого припинення війни на кілька років. Залужний підкреслює, що навіть тимчасовий мир дає шанс на політичні зміни, глибокі реформи, відновлення економіки та повернення громадян додому. Тимчасовий мир може стати початком безпечної та захищеної держави завдяки технологіям та інноваціям, боротьбі із корупцією та справедливому суду. Водночас економіку можна розвивати через міжнародні програми відновлення та інші інструменти підтримки.

За яких умова Путін погодиться на "мирну угоду" та які наслідки?