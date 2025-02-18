"Три года назад я не ошибся": Залужный выложил символическое видео

Посол Украины в Великобритании Валерий Залужный выложил видео трехлетней давности. Тогда он выступил на памятном мероприятии, посвященном обороне Дебальцевского плацдарма. И три года спустя его слова актуальны.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на сообщение Валерия Залужного.

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Зачем Залужный выложил старое видео

Как отметил бывший главком, он не ошибся, когда 18 февраля 2022 года говорил, что враг у границ. В видео можно слышать его слова о том, что россияне стянули 100 тысяч солдат к границе с Украиной, устраивают террор на оккупированных территориях и готовятся брать в заложники женщин и детей, обстреливают садики, школы и жилые кварталы из тяжелого вооружения.

Три года назад Залужный объяснил, что таким образом россияне хотят запугать украинцев и сломать их волю к победе. Но украинцы уже стали другими.

Теперь же он напомнил свою речь и призвал объединиться.

За это время мы прошли многое. Мы вместе радовались успехам и теряли самое дорогое. В горе поднимали голову и продолжали борьбу. Как и тогда, так и сейчас я говорю: мы не испугаемся и будем бороться до конца. Как и тогда, так и сейчас я говорю: время объединиться. Вокруг памяти тех, кто пал на этой войне. Вокруг веры в нашу Свободу. И вокруг веры в нашу Победу,

– написал Залужный.

Смотрите видео выступления Залужного 18 февраля 2022 года

Залужный намекнул на "Минск-2"

18 февраля исполняется 10 лет с момента завершения боев на Дебальцевском плацдарме. Тогда Силы АТО контролировали Дебальцево, а россияне хотели выровнять линию фронта и срезать Дебальцевский выступ. Бои за плацдарм стали одним из крупнейших столкновений на Донбассе. Самая острая фаза длилась почти месяц, с 25 января по 18 февраля 2015 года. Параллельно в Беларуси продолжался переговорный процесс, который завершился 12 февраля подписанием "Минска-2".

В ночь 18 февраля ВСУ начали массовый отход. Российская пропаганда подала это как бегство, но умолчала, что украинские войска сорвали планы боевиков на масштабное наступление, который предусматривал захват Бахмута (тогда еще Артемовска), Краматорска и даже дальнейшее движение боевиков в направлении Харькова.

Актуализацией старого видео Валерий Залужный провел параллели с "Минском-2". 18 февраля 2025 года в Эр-Рияде начались переговоры между Россией и США. Поэтому слова Залужного о том, что украинцы уже совсем другие и имеют волю к победе, можно считать символичными.