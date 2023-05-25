Еще один удар по пропаганде: Залужный сделал селфи с рабочего места
25 мая 2023, 19:50Читати новину українською
Источник:"Украинская правда"
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный решил опровергнуть фейки россиян о том, что он якобы ранен. Залужный сделал фото на рабочем месте.
Валерий Залужный находится на рабочем месте. Главнокомандующий ВСУ сделал селфи для украинцев.
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Залужный находится на рабочем месте
Залужный опроверг фейки российской пропаганды о том, что он якобы в начале мая получил осколочные ранения в результате ракетного удара по командному пункту под Херсоном.
Валерий Залужный сделал селфи / Фото "Украинская правда"
Что известно о фейке о ранении Залужного
- Российские пропагандисты недавно распространяли лживую информацию, якобы Залужный получил ранения и находится в больнице. На информацию пропагандистов отреагировала заместитель министра обороны Анна Маляр.
- Она заявила, что россияне запустили информационную волну о якобы исчезновении Валерия Залужного, чтобы деморализовать наше войско. Замминистра обороны обратила внимание, что оккупанты решили распространять фейк из-за пика напряжения в Бахмуте.
- В то же время Маляр заявила, что главнокомандующий на рабочем месте и выполняет свою работу.
- Также версию относительно фейка о Залужном выдвинул секретарь СНБО Алексей Данилов. Во-первых, Данилов заявил, что президент 24 мая заслушал на Ставке доклада Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.
- Во-вторых, по мнению Данилова, фейками о Залужном россияне пытаются "перебить" позор насчет Белгорода.
- В конце концов, в ВСУ 25 мая опубликовали видео с Валерием Залужным. Украинский военнослужащий, полковник Вооруженных Сил Украины Анатолий Штефан отметил, что Залужный продолжает планировать освобождение украинских земель от российских оккупантов. Также Залужный поблагодарил украинцев.
- Кроме того, депутат Верховной Рады Анна Пуртова в фейсбуке также опубликовала фото с Валерием Залужным. Она написала: "Скоро все узнаете".