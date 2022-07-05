Залужный опубликовал порядок предоставления разрешения на выезд для военнообязанных

Военнообязанных в Украине могут призвать на фронт. Поэтому они не во всех случаях имеют право покидать место жительства.

Главнокомандующий Валерий Залужный опубликовал алгоритм того, как получить такое разрешение. Также рассказал, кто это может сделать.

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Кто может дать разрешение на выезд

Как пояснил Залужный, такие полномочия у руководителя районного или городского территориального центра комплектования и социальной поддержки по месту пребывания на военном учете. Такое разрешение является основанием для выезда. В постановлении Залужного говорится:

"Место пребывания на воинском учете определяет соответствующая отметка в удостоверении о приписке к призывному участку, в военном билете лица рядового, сержантского и старшинского состава, офицера запаса и во временном удостоверении военнообязанного. Также разрешение для выезда военнообязанным, забронированным за органами государственной власти, другими государственными органами, органами местного самоуправления, за предприятиями, учреждениями и организациями на период мобилизации и военного времени может предоставлять руководитель ТЦК и СП, который оформлял удостоверение об отсрочке от призыва на военную службу на период мобилизации и военного времени или удостоверял соответствующую выписку из приказа Министерства экономики Украины".

Кому разрешают выезжать

Тот же руководитель ТЦК и СП позволяет выезжать призывникам, которым предоставили отсрочку. Военнообязанным и резервистам, которые не подлежат призыву на момент мобилизации, и забронированным лицам на данный момент. Также остальным резервистам могут разрешить выезд по определенным уважительным причинам.

Разрешение на выезд не дают украинцам, исключенным из воинского учета. Тем, кто отправляется в командировку и являются военнообязанными забронированными в период мобилизации.

Также не дают такого разрешения призывникам, военнообязанным и резервистам, снятым с воинского учета.

Порядок предоставления разрешения на выезд для военнообязанных / Фото Генштаба

Разрешения на передвижение военнообязанных

В Генштабе 5 июля заявили об ограничениях для военнообязанных на передвижение по территории Украины. Это вызвало бурную реакцию и непонимание людей. Украинцы возмущались. Мол, из-за этого будет хаос и пострадает экономика.

Спикер Минобороны Украины Александр Мотузяник уже объяснял, почему здесь нет никакой "зрады". По его словам, порядок выдачи разрешений на перемещение военнообязанных по Украине будет отшлифован на практике непосредственно в самих территориальных центрах комплектования и социальной поддержки. Такие разрешения будут выдаваться на местах от 30 суток до 1 года.

У Залужного объясняли, что это не всегда означает необходимость получения специальных разрешений. Ведь в сообщении Генштаба говорится только об упорядочении учета лиц, меняющих место жительства.

Детальнее объяснение от Генштаба: смотрите видео