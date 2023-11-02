Такой мыслью с 24 Каналом поделился политолог Николай Давидюк. Он отметил, что недавно опубликована статья Валерия Залужного чрезвычайно полезна для понимания реалий войны для наших западных партнеров.
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Что означает статья Главнокомандующего
Действующая публикация является третьим интервью Залужного для иностранных медиа за 2 года войны. Это лучше объясняет, что он не “хайпует” и не стремится к признанию или увеличению своего политического влияния.
"Это вряд ли было спланировано, но своей статьей Залужный подстраховал государство. Вместо того чтобы без конца обсуждать с Западом кадровую политику и коррупцию, Залужный обращает внимание на более насущные проблемы, связанные с войной", – отметил политолог.
Николай Давидюк о публикации Залужного для The Economist: смотрите видео
Статья Залужного показывает, что Украина сплочена перед вызовами длительной войны и настроена продолжать свое движение к победе. Это напоминает исторические слова Черчилля в начале Второй мировой войны о том, что "легкой прогулки не будет", и является хорошим контраргументом к статье Саймона Шустера в Times, утверждающей, что никто, кроме Зеленского, не верит в победу.
Каким лидером является Залужный
Главнокомандующий занят своей работой – войной, и все его усилия сосредоточены именно на этом результате. Своими выступлениями он не предлагает читателям надеть розовые очки, а честно говорит о реалиях, с которыми сталкивается ВСУ.
Залужный является редким примером лидера, не играющего в популизм и способного к самокритике. Нет никаких сомнений в его интеллектуальных способностях, ведь Залужный – очень глубокий стратег, который слов на ветер не бросает,
– убежден Давидюк.
Главнокомандующий придерживается подхода, что слова – это серебро, а молчание – золото. Поэтому каждый раз, когда он говорит, западные военные и политики прислушиваются к его мнению. Совсем не случайно, что в двух предыдущих интервью (июльском для WSJ и декабрьском The Economist) он сосредотачивался на вопросе поставок оружия.
Какие события мировой политики влияют на войну в Украине
- В Соединенных Штатах фактически началась предвыборная борьба между республиканцами и демократами, в которой вопрос помощи Украины стоит максимально остро. Позиция республиканцев состоит в том, что США должны экономить свои средства и не увеличивать государственный долг.
- По этой причине они максимально придирчивы к оказанию помощи Украине, как это можно увидеть из последнего перечня требований умеренных республиканцев, требующих от Джозефа Байдена подробных объяснений стратегии расходов на Украину.
- Среди других вопросов, которые "отвлекают" внимание мира от Украины – усиление боевых действий между Израилем и ХАМАС. По последним сообщениям, израильские военные вошли в город Газа и ведут бои в его окрестностях и в туннелях.
- Их цель – отрезать боевиков от поставок и уничтожить ХАМАС как организацию, не признающую право Израиля на существование. Однако каким будет будущее этого региона в дальнейшем и не вмешаются ли в эту войну другие исламистские формирования, пока неясно.