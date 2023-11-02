Такою думкою із 24 Каналом поділився політолог Микола Давидюк. Він зазначив, що нещодавно опублікована стаття Валерія Залужного є надзвичайно корисною для розуміння реалій війни для наших західних партнерів.

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Що означає стаття Головнокомандувача

Чинна публікація є лише третім інтерв’ю Залужного для іноземних медіа за 2 роки війни. Це якнайкраще пояснює, що він не “хайпує” й не прагне визнання чи збільшення свого політичного впливу.

"Це навряд чи було сплановано, але своєю статтею Залужний підстрахував державу. Замість того, щоб без кінця обговорювати із Заходом кадрову політику та корупцію, Залужний звертає увагу на більш нагальні проблеми, пов’язані з війною", – зазначив політолог.

Микола Давидюк про публікацію Залужного для The Economist: дивіться відео

Стаття Залужного демонструє, що Україна є згуртованою перед викликами тривалої війни й налаштована продовжувати свій рух до перемоги. Це нагадує історичні слова Черчіля на початку Другої світової війни про те, що "легкої прогулянки не буде", і є гарним контраргументом до статті Саймона Шустера в Times, який стверджував, що ніхто, окрім Зеленського, не вірить у перемогу.

Яким лідером є Залужний

Головнокомандувач зайнятий своєю роботою – війною, і всі його зусилля зосереджені саме на цьому результаті. Своїми виступами він не пропонує читачам вдягти рожеві окуляри, а чесно говорить про реалії, з якими зіштовхується ЗСУ.

Залужний є рідкісним прикладом лідера, який не грається в популізм і здатний до самокритики. Немає ніяких сумнівів у його інтелектуальних здібностях, адже Залужний – дуже глибокий стратег, який слів на вітер не кидає,

– переконаний Давидюк.

Головнокомандувач дотримується підходу, що слова – це срібло, а мовчання – золото. Тому кожного разу, коли він говорить, західні військові та політики прислухаються до його думки. Тому не випадково, що у двох попередніх інтерв’ю (липневого для WSJ та грудневого для The Economist) він зосереджувався на питанні поставок зброї.

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