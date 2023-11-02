Такою думкою із 24 Каналом поділився політолог Микола Давидюк. Він зазначив, що нещодавно опублікована стаття Валерія Залужного є надзвичайно корисною для розуміння реалій війни для наших західних партнерів.
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Що означає стаття Головнокомандувача
Чинна публікація є лише третім інтерв’ю Залужного для іноземних медіа за 2 роки війни. Це якнайкраще пояснює, що він не “хайпує” й не прагне визнання чи збільшення свого політичного впливу.
"Це навряд чи було сплановано, але своєю статтею Залужний підстрахував державу. Замість того, щоб без кінця обговорювати із Заходом кадрову політику та корупцію, Залужний звертає увагу на більш нагальні проблеми, пов’язані з війною", – зазначив політолог.
Микола Давидюк про публікацію Залужного для The Economist: дивіться відео
Стаття Залужного демонструє, що Україна є згуртованою перед викликами тривалої війни й налаштована продовжувати свій рух до перемоги. Це нагадує історичні слова Черчіля на початку Другої світової війни про те, що "легкої прогулянки не буде", і є гарним контраргументом до статті Саймона Шустера в Times, який стверджував, що ніхто, окрім Зеленського, не вірить у перемогу.
Яким лідером є Залужний
Головнокомандувач зайнятий своєю роботою – війною, і всі його зусилля зосереджені саме на цьому результаті. Своїми виступами він не пропонує читачам вдягти рожеві окуляри, а чесно говорить про реалії, з якими зіштовхується ЗСУ.
Залужний є рідкісним прикладом лідера, який не грається в популізм і здатний до самокритики. Немає ніяких сумнівів у його інтелектуальних здібностях, адже Залужний – дуже глибокий стратег, який слів на вітер не кидає,
– переконаний Давидюк.
Головнокомандувач дотримується підходу, що слова – це срібло, а мовчання – золото. Тому кожного разу, коли він говорить, західні військові та політики прислухаються до його думки. Тому не випадково, що у двох попередніх інтерв’ю (липневого для WSJ та грудневого для The Economist) він зосереджувався на питанні поставок зброї.
Які події світової політики впливають на війну в Україні
- В Сполучених Штатах, фактично, розпочалася передвиборча боротьба між республіканцями та демократами, в якій питання допомоги України стоїть максимально гостро. Позиція республіканців полягає в тому, що США мають заощаджувати свої кошти й не збільшувати державний борг.
- З цієї причини вони максимально прискіпливі до надання допомоги Україні, як це можна побачити із останнього переліку вимог поміркованих республіканців, які вимагають від Байдена детальних пояснень стратегії витрат на Україну.
- Серед інших питань, які "відволікають" увагу світу від України, є посилення бойових дій між Ізраїлем та ХАМАС. За останніми повідомленнями, ізраїльські військові увійшли до міста Газа й ведуть бої на його околицях та в тунелях.
- Їхня мета – відрізати бойовиків від постачання й знищити ХАМАС як організацію, що не визнає право Ізраїля на існування. Однак яким буде майбутнє цього регіону надалі й чи не втрутяться в цю війну інші ісламістські формування, поки що незрозуміло.