Про це 24 Каналу розповів політолог та військовий Кирило Сазонов. Він наголосив, що наші захисники не зневірились у перемозі над агресором, а вкиди про це є частиною російської пропаганди.

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Спекулятивні тези журналу Time

Скандальна стаття іноземного журналіста Саймона Шустера, який раніше тривалий час працював у Росії, стверджує, що нібито у перемогу над агресором вірить виключно президент України. І що саме ця віра Володимира Зеленського нібито не дає Україні розпочати переговори з Росією після "невдачі" в літньому наступі.

"Такі формулювання не просто схожі на російський наратив. Фактично, це є основним меседжем російської пропаганди для західної аудиторії. Владімір Путін з перших днів українського наступу стверджував, що той зазнав невдачі. Те саме говорить Лавров і всі інші їхні дипломати", – наголосив військовий.

Які настрої щодо продовження війни всередині ЗСУ

На відміну від спроб проросійських журналістів раціоналізувати риторику Кремля, Сили оборони України продовжують робити свою роботу для відновлення територіальної цілісності нашої держави.

Покажіть, хто втратив віру в перемогу? Президент – ні. Головнокомандувач – ні. Мої командири бригади, роти і я сам – теж ні. Ми усі віримо в перемогу, попри всі труднощі, з якими зіштовхується українське військо,

– підкреслив Сазонов.

Наприклад, ні для кого не є секретом, що Силам оборони не вистачає засобів ураження – мін, артилерійських снарядів та ракет. Усі інші потреби українська промисловість та волонтери так чи інакше закривають.

"Наша перемога буде важкою і нешвидкою. А розповіді про те, що "Україна вже програла" – це лише мрії та сподівання Кремля", – впевнений військовий

Чого вдалося досягти Україні за 2023 рік

На думку військового, підстав для того, щоб не вірити у перемогу України, наразі немає. Протягом 2023 року Росія не окупувала жодного стратегічно важливого населеного пункту, а Бахмутська операція обернулася для агресора катастрофічними втратами.

"Зараз Росія намагається оточити Авдіївку, але в їхніх телеграм-каналах – істерика. Російські оглядачі в рази перевершують бідкання українських “зрадофілів”, говорячи про втрати окупантів на Авдіївському напрямку", – розповів Сазонов.

Внаслідок атак агресора на місто зникають цілі підрозділи, стаючи "тимчасово не боєздатними". Здебільшого їх "розмазує" українська артилерія, так що якийсь зі російських штурмових батальйонів може загинути, навіть не дійшовши до українських позицій.

Кирило Сазонов про нібито "неможливість" перемоги України: дивіться відео

Іншим прикладом поступу українських захисників стало силове розблокування морського простору для експорту вітчизняної продукції. У 2022 році Росія зуміла нав’язати Україні "зернову угоду", отримавши засоби впливу на її реалізацію. Тепер же ми спроможні експортувати морем не лише наше збіжжя, а й, приміром, продукцію українських металургів.

Чому ЗСУ не може звільнити території "швидко"

Ще пів року тому Сили оборони внаслідок наступальних дій могли просуватися до кілометру на день. Сьогодні ж навіть кількасот метрів даються дуже важко і потребують тривалих боїв.

"Українських військових вкурвлюють розмови про "швидкість наступу". Ми не можемо собі дозволити натовпом штурмувати позиції окупантів, адже ми маємо цінувати життя наших побратимів. В тому, що ЗСУ просуваються "недостатньо швидко", нашої провини немає", – наголосив військовий.

На його думку, західні партнери не надають Україні достатньої кількості зброї для того, щоб здобути швидку перемогу. Наприклад, західна бронетехніка масово потрапила в Україну лише в 2023 році, а рішення про ракети ATACMS та винищувачі F-16 затримувалось навіть більше, ніж на рік.

Спочатку Україні надавали зброю для партизанської війни, і лише після кількох місяців успішної оборони нам почали давати зброю для регулярної армії. І якби одразу з першими зразками західної артилерії нам дали в достатній кількості танки та ракети, зараз би Сили оборони вже вийшли на кордони 1991 року,

– припустив військовий.

Однак через те, що Захід боявся “ескалації” та надавав допомогу поступово, українським військовим доводилося компенсувати нестачу озброєння розумом та героїзмом.

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