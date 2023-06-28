ВСУ ведут наступательные действия и имеют продвижение, – Залужный поговорил с Милли

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный провел телефонный разговор с председателем объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли. Главной темой обсуждения стала ситуация на фронте.

Валерий Залужный отметил, что украинским воинам удалось перехватить стратегическую инициативу на фронте. Наши войска продолжают наступление.

Обратите внимание На Мариупольском и Бердянском направлении ежедневно продвижение, – Маляр

Враг оказывает сопротивление, но терпит потери

Валерий Залужный отметил, что украинские войска имеют продвижение на фронте. В то же время россияне оказывают мощное сопротивление, хотя и несут огромные потери. Генерал подчеркнул, что россияне пытаются удержаться на позициях за счет сплошного минирования местности.

Главнокомандующий ВСУ проинформировал американского коллегу о нуждах Украины в вооружении и поблагодарил за уже оказанную помощь, в том числе новый пакет поддержки.

Обсудили ситуацию на фронте. Нам удалось перехватить стратегическую инициативу, Силы безопасности и обороны Украины продолжают ведение наступательных действий, есть продвижение. Противник оказывает мощное сопротивление, в то же время несет большие потери. Пытается удержаться на позициях за счет сплошного минирования местности. Рассказал генералу Милле об актуальных потребностях нашего войска в вооружении, боеприпасах и средствах разминирования. Поблагодарил за пакет военной помощи, о котором США объявили накануне,

– сообщил Залужный.

Генералы договорились и дальше координировать действия для деоккупации украинской территории.

Новый пакет помощи от США

27 июня США объявили о новый мощный пакет военной помощи Украине на сумму 500 миллионов долларов. Наше государство получит: