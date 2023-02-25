Залужный пообещал 4-летнему мальчику освободить Мариуполь уже в 2023 году

Валерий Залужный пообещал 4-летнему мальчику, что мы вернем Мариуполь в 2023 году. По словам Главнокомандующего ВСУ, чтобы спросить об этом, мальчик увел его от всех.

Это произошло, когда Валерий Залужный был Святым Николаем для детей. Главнокомандующему ВСУ передали несколько детских писем. Об этом он рассказал в документальном проекте Дмитрия Комарова, сообщает 24 Канал.

Читайте также "Фейерверки" в Мариуполе продолжаются: снова прилет по позициям и составам оккупантов

Залужный рассказал об обещании 4-летнему мальчику

Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины рассказал, что ему настолько было приятно быть Святым Николаем для этого небольшого количества детей, что это невозможно.

Прямо у этого стола, паренек… Илья его звали, ему лет четыре. Он взял меня за руку и отвел. Он говорит: "Нагнитесь, я вам кое-что на ушко скажу: мы точно вернемся в Мариуполь?". Я говорю: "Да". Он говорит: "А когда?". Я говорю: "В этом году". Это вдохновляет,

– вспомнил Залужный.

Залужный вспомнил обещание 4-летнему мальчику вернуть Мариуполь в 2023 году: смотрите видео

Также Главнокомандующий ВСУ прокомментировал видео с мальчиком, эвакуированным волонтерами. Он рассказал, что самое худшее, что есть в лице войны – это страдающие дети.

"Это не вписывается ни во что…" – рассказал Валерий Залужный.

Главнокомандующий ВСУ признался, когда он плакал

Заместитель директора департамента по вопросам защиты прав детей и стандартов равенства Национальной социальной сервисной службы Владимир Вовк рассказал Суспільному , по состоянию на 13 февраля 2023 года 6 447 детей во время войны – остались без родительской опеки по разным причинам, из них 1 233 ребенка – без родительской опеки в связи со смертью обоих родителей, или смертью одного из родителей.

Также он напомнил, что, будучи Главнокомандующим ВСУ, ему не хочется признаваться в своих слабостях. Но он заметил, что тоже человек.

Однажды я плакал, когда мама искала своего сына. Он был пилотом вертолета и летал в Мариуполь. Еще на тот момент, пока я с ней переписывался – у меня была надежда. Но в один момент мне доложили, что, к сожалению… Он погиб, его нет. Я вынужден был объяснить эту ситуацию…

– рассказал Валерий Залужный

Генерал вспомнил, что мать переслала ему сообщение пилота, в котором он написал перед вылетом, что – патриот, что даже если его не станет, то он хочет, чтобы знали – он нормальный человек.

"И когда я пытался с мамой как-то этот вопрос обсудить… Ну у меня сил не хватило", – рассказал Валерий Залужный.