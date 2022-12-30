Мы не выбирали войну, но мы приняли бой, – Залужный поздравил украинцев с Новым Годом и Рождеством
Источник:Валерий Залужный
Трудный для всех украинцев 2022 год подходит к концу. Главнокомандующий ВСУ поздравил украинцев с грядущими праздниками.
Залужный уверен, что наша Победа станет началом расцвета Украины и концом России. По его словам, сам Бог на нашей стороне.
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Приветствие Залужного
Главнокомандующий подчеркнул, что Рождество в этом году имеет привкус слез и цвет крови. Однако Залужный уверен, что украинцам хватит сил одолеть врага, ведь "в борьбе рождается Нация".
Всех, кто в строю, кто сейчас удерживает наши позиции. Родных и близких наших защитников и защитниц. Всех молящихся верит, помогает Вооруженным Силам. Всех, кто вместе с нами противостоит мировому злу – с Новым Годом и Рождеством Христовым!
– сказал Залужный.
Главнокомандующий ВСУ поздравил украинцев с грядущими праздниками: видео
Отметим, что несколько дней назад премьер-министр Денис Шмигаль писал в своем телеграмм-канале, что при отсутствии атак аварийных отключений на Новый Год не будет. Однако украинцев призывают не игнорировать сигналы воздушной тревоги в новогоднюю ночь.
Как комендантский час будет действовать в разных областях Украины в новогоднюю ночь
- Город Киев – с 23:00 до 5:00
- Винницкая область – с 00:00 до 5:00
- Волынская область – с 00:00 до 5:00
- Днепропетровская область – с 23:00 до 5:00
- (Синельниковский и Никопольский районы – с 21:00 до 6:00)
- Донецкая область – с 21:00 до 5:00
- Житомирская область – с 00:00 до 5:00
- Закарпатская область – отсутствует комендантский час
- Запорожская область – с 23:00 до 5:00
- Ивано-Франковская область – с 00:00 до 05:00 (с 31 декабря 2022 года по 10 января 2023 года)
- Киевская область – с 23:00 до 5:00
- Кировоградская область – с 23:00 до 5:00
- Луганская область – с 21:00 до 5:00
- Львовская область – с 00:00 до 5:00
- Николаевская область – с 22:00 до 6:00
- Одесская область – с 23:00 до 5:00
- Полтавская область – 23:00 до 5:00
- Ровенская область – с 00:00 до 5:00
- Сумская область – с 23:00 до 5:00
- Тернопольская область – с 23:00 до 5:00
- Харьковская область – с 23:00 вечера до 5:00 утра (в то же время окончательное решение пока не было принято)
- Херсонская область – с 19:00 до 6:30
- Хмельницкая область – с 00:00 до 5:00
- Черкасская область – с 23:00 до 5:00
- Черновицкая область – с 23:00 до 5:00
- Черниговская область – с 23:00 до 4:00.